Luumäki ei halua kriisikunnaksi — Niinpä kunta jäädyttää investoinnit ja karsii menoja

Luumäki ei halua ajautua 5—6 vuoden kuluttua kriisikunnaksi. Sen vuoksi kunnassa etsitään keinoja rahan säästämiseksi.

— Emme paina mitään paniikkinappulaa, mutta sopeutamme hallitusti taloutta muuttuviin olosuhteisiin, muotoilee kunnanjohtaja Anne Ukkonen.

Kuntien taloutta arvioidaan neljän tunnusluvun perusteella, ja jos tietyt raja-arvot ylittyvät, kuntalain mukaan kyse on kriisikunnasta. Kuntien taloutta tarkkaillaan liikennevalotermein, ja kunnan on syytä huolestua, jos jonkun tunnusluvun kohdalla väri vaihtuu keltaiseksi.

— Meillä ollaan keltaisella ainoastaan siinä, että konsernivelkaa on liikaa per asukas, Ukkonen kertoo.

Muut mittarit, eli alijäämä per asukas, tuloveroprosentti ja velanhoitokyky ovat mallillaan.

Mika Strandén Uusi paloasema on viimeisin suurinvestointi Luumäellä, eikä uusia ole näköpiirissä.

Lepolan virkistysaluetta rakennetaan pikkuhiljaa

Yhtenä säästökeinona Luumäki vähentää henkilöstöä, mutta ilman yt-neuvotteluja ja irtisanomisia. Esimeriksi lähivuosina eläköityvien opettajien tilalle ei palkata automaattisesti uusia.

— Jos eläköityvä opettaja on esimerkiksi tietyn aineen opettaja, on toki väistämättä tilalle palkattava sen aineen osaaja. Eli eläköitymisten seurauksena tarkastellaan kriittisesti kaikkia tehtäviä, Ukkonen sanoo.

Oppilasennusteen mukaan koululaisten määrä on laskusuunnassa, ja palveluiden suuruutta mukautetaan siihen.

Luumäeltä lakkautettiin Kannuskosken ja Kirkonkylän koulut neljä vuotta vuotta sitten. Jäljellä olevat kaksi koulua sijaitsevat Taavetissa ja Jurvalassa.

— Koulujen toimintoja tarkastellaan oppilasmääräkehityksen mukaan. Molemmissa kouluissa oppilasmäärät ovat vielä hyvällä tasolla. Mutta jos ryhmäkoot alkavat pienentyä, täytyy pohtia toiminnan mielekkyyttä ja edellytyksiä.

Uusi paloasema jää suureksi investoinniksi vähään aikaan.

— Teemme vain välttämättömiä investointeja, kuten putkistojen uusimisen. Esimerkiksi Lepolan virkistysaluetta rakennetaan vaiheittain sitä mukaa, kun se on taloudellisesti mahdollista.

Minna Mänttäri Luumäen hyvinvointiaseman ovi käy tiuhaan.

Sosiaali- ja terveysmenoista ei voi tinkiä

Ponnisteluista huolimatta Luumäen vuoden 2020 talousarvio tulee olemaan alijäämäinen. Myös suunnitelmavuosien 2021—2022 talousarviot ovat muodostumassa alijäämäisiksi.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille maksettavat laskut rokottavat eniten kunnan kassaa.

— Sen suhteen on hyvin vähän tehtävissä, sillä haluamme säilyttää palvelut hyvällä tasolla, Ukkonen sanoo.

Sosiaali- ja terveysmenojen suuruus selittyy Luumäen ikärakenteella. Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä oli viime vuonna 33 prosenttia ja osuus on edelleen kasvamassa. Vielä 10 vuotta sitten eläkeikäisiä oli vain neljännes kuntalaisista.

Paula Humberg Junnut saavat ilmaiset harjoitusvuorot Luumäen hallissa.

Vauvaperheisiin rotinalahjat ja lukiolaisille läppärit

Mistä apua tilanteeseen? Kuntaan tarvittaisiin lisää veronmaksajia ja lapsia, kuten koko Etelä-Karjalaan.

Alle 15-vuotiaiden määrä vähenee Luumäellä vuosi vuodelta. Tällä hetkellä heitä on kunnan väestöstä noin 12 prosenttia. Tänä vuonna kuntaan syntyy 23 vauvaa, mikä on saman verran kuin edellisvuonna.

Kunta haluaa panostaa lapsiperheisiin. Niinpä Luumäki antaa rotinalahjaksi kaikkien vauvojen vanhemmille 100 euron lahjakortin hyvinvointipalveluihin.

— Kun kaksosten vanhemmat kysyivät, saavatko he kaksi lahjakorttiakin, niin sanoin, että voisivat saada vaikka kolme, Ukkonen sanoo nauraen.

Luumäki pitää kiinni eduista, joita se tarjoaa lapsiperheille, kuten ilmaisista harjoitusvuoroista jäähallissa, kattavasta kielivalikoimasta peruskoulussa ja lukiolaisille lahjoitettavista läppäreistä.

Vaikka Luumäellä on tarjota muuttajille himoittuja omarantaisia tontteja, tulijoita saa odotella. Suuntaus on, että ihmiset pakkautuvat yhä tiiviimmin kaupunkeihin.

— Ihmiset ovat tulleet varovaisiksi ajatellessaan, etteivät saa ikinä omiaan pois, jos rakentavat talon maaseudulle, Ukkonen sanoo.

Ukkonen asuu itse Kivijärven rannalla Perälänrannassa noin neljän kilometrin päässä Taavetista ja kunnantalosta.

— Mielestäni sillä on oma arvonsa, että saan asua rauhallisessa paikassa järven rannalla, vaikka en omiani pois saisikaan.

Kansainväliset yrityksen voimavara Luumäellä

Anne Ukkonen on toiminut Luumäen kunnanjohtajana kohta kahdeksan vuotta. Sitä ennen hän oli kolme vuotta kunnanjohtajana Suomenniemellä. Aiemmin Ukkonen työskenteli PricewaterhouseCoopersin konsulttina, jolloin kiersi ympäri Suomea selvittämässä kuntien tilanteita.

Aiempi työkokemus antaa hänelle perspektiiviä nykyiseen työhön ja Luumäen tilanteeseen.

— Luumäen yksi valtti on suomalainen järvimaisema, mikä on melkein kaikilla kunnilla. Mutta meillä on yksi keskeinen voimavara, joka monilta puuttuu, eli kansainväliset suuryritykset.

Kunnan ja yritysten edustajat ovat miettineet yhteistyökuvioita. Sen seurauksena lukiossa aletaan painottaa yrittäjäkasvatusta ja koulu alkaa tehdä tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Yhteistyössä ovat mukana myös Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu.