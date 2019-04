Konstunrannan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville Taipalsaarella. Suunnitelma pyrkii lisäämään tasokkaiden rakennuspaikkojen määrää Konstun ja Saimaan läheisyydessä.

Samaa aluetta kaavoitettiin jo kuluvan vuosikymmenen alkupuolella, mutta Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi kaavan vuosi sitten. Uudessa suunnitelmassa pyritään korjaamaan oikeuskäsittelyssä esiin nostetut ongelmat, joita olivat alueella asuvat viitasammakot sekä rajaukset kaava-alueessa.

Uusi kaava sisältää noin 32 rakennuspaikkaa, joista osa on omarantaisia. Aiempaan kaavaan merkityt kerrostalotontit on poistettu ja tehokkuutta on muutenkin laskettu viihtyvyyden lisäämiseksi.

Kunnan omistamien alueiden lisäksi mukaan kaavaan on otettu maa-alueita kolmelta yksityiseltä omistajalta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä Taipalsaaren kunnantalossa 10. toukokuuta saakka. Yleisötilaisuus kaavahankkeesta pidetään kunnan kirjastossa 23. huhtikuuta alkaen kello 17.