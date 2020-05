Kommentti: Kierrätysvelvollisuus tiukentuu ensi vuonna, ja paikallisen ravintolan tukeminen korona-aikana on tarjoillut tarpeellista lajittelutreeniä

Tarvitsetko aterimia?

Kysymys on yllättänyt aina, kun olen hakenut take away -lounaan paikallisesta ravintolasta kuluvana poikkeuskeväänä.

"En, kiitos. Syön kotona, ja siellä on tarvittavat aseet", olen vastannut kohteliaasti. Ja samalla hiljaa taivastellut ulos kantamieni kippojen ja kuppien määrää.

Jospa säästetään luontoa ja kierrättäjän työsarkaa edes sen verran.

Olen kasvanut katsomalla televisiosta kiinalaisen ruuan tilaamista ja pizzalaatikoiden kantamista kotiin, ja nyt kaikki se ahmittu fiktiomäärä on muuttunut omalla kohdallani faktaksi.

Tai olisi muuttunut, jos asioisin lappeenrantalaisissa lounasravintoloissa niin säännöllisesti ja usein kuin maaliskuun puoliväliin saakka. Olen kyllä synnyttämäni pakkausjätteen säntillinen kierrättäjä, mutta oikeaoppista lajittelemistakin enemmän arvostan vaivattomuutta.

Kannan ruokaa ulos ravintolasta mieluummin mahalaukussani kuin styrox-laatikossa.

Paikallista pitäisi tukea aina ja erityisesti vaikeina aikoina. Rajusti lisääntynyt pakkausmäärä on silti vähentänyt käyntejäni lounaspaikoissa juuri sen verran kuin ravintolat kertovat liikevaihdostaan kadonneen.

Se ei ehkä ole riittävää tukea, että noudan aina ruokani itse, enkä siis anna sen laittajalle kuuluvasta maksusta siivuakaan alustatalouden pörssiyhtiöille.

Ravintoloiden poikkeuksellinen ruokajakelu tarjoilee sinänsä hyvää harjoitusta meille kaikille. Jätteiden kierrätystä koskevat velvollisuudet tiukentuvat tuntuvasti ensi vuonna, jos sitä koskeva lakiehdotus menee läpi eduskunnassa.

Syytä olisi. Esimerkiksi muovipakkausten kierrätysaste Suomessa on nykyisin noin 30 prosenttia.

Tarvitsetko oikeasti niitä aterimia?