Eteläkarjalaiset viljelijät uskovat, ettei peruna katoa ruokapöydästä, vaikka sen suosio on romahtanut — Nuoret syövät vain yhdeksän kiloa perunaa vuodessa

Perunansyönti on Suomessa selvässä alamäessä.

Puheet perunan suosion hiipumisesta eivät huoleta nuorta juurestilan isäntää Ville Vilpposta Parikkalasta.

Hän suhtautuu luottavaisesti perunan kysyntään myös tulevaisuudessa.

— Ihmisen on syötävä joka päivä, huomennakin. Mutta totta kai olen huolissani, jos ei peruna kelpaa nuorille. Olen itsekin ihmetellyt miksi ei.

Vuoden 2016 valtakunnallinen ravintotase kertoo, että perinteiset kotoiset keitinperunat ja pottumuussi ovat menettäneet asemiaan viime vuosikymmeninä.

Toissa vuonna suomalainen söi keskimäärin 22 kiloa perunaa vuodessa. Vuonna 1966 suomalainen popsi vielä keskimäärin 84 kiloa vuodessa.

Eniten perunaa suosivat nykyisin eläkeikäiset, joiden vuosikulutus on noin 35 kiloa henkeä kohti.

Heikoimmin perunat maittavat nuorille, sillä niiden kulutus jää alle yhdeksän kiloon henkeä kohti vuodessa.

Hienoista kasvua näkyy erilaisten perunavalmisteiden käytössä.

”Muutos ei ole dramaattinen”

Vilpposen tila ja joutsenolainen Veikko Ahtiaisen perunatila viljelevät perunaa yhdessä 415 muun eteläkarjalaisen tilan joukossa.

Suomen Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastossa ovat mukana vain tilat, joiden peruna-ala on suurempi kuin 0,2 hehtaaria. Siten kaikki juureksen omavaraisviljely ei näy.

Etelä-Karjalassa oli viime vuonna perunapeltoja yhteensä 300 hehtaaria.

Myös Veikko Ahtiainen on pannut muutaman viime vuoden aikana merkille, että perunan kulutus on vähentynyt kotitalouksissa.

Tila toimittaa irtoperunaa myytäväksi Lappeenrannan lähikauppoihin.

— Muutoksen huomaa, mutta se ei ole dramaattinen. Esimerkiksi meidän tilalla perunan viljelyala on säilytetty entisellään.

Vilpponen huomauttaa, että oma tila elää enemmän porkkanan varassa, joten perunan kanssa voi tarvittaessa hieman joustaa.

Perunaa tarpeen tuoda myös muualta

Minna Mänttäri Suomen Luonnonvarakeskus on tilastoinut 419 eteläkarjalaista perunatilaa ja 300 hehtaaria perunapeltoa. Määrä ei riitä maakunnalle omavaraisuuteen perunassa.

Luken tilaston mukaan Lappeenrannassa on tapahtunut perunapeltojen määrässä selvä muutos.

Viljelyala on pudonnut 40 hehtaarista 28:aan, ja perunantuottajien määrä 131:stä sataan.

Lemillä peruna-ala on kutistunut 32 hehtaarista 23:een. Siellä 16 tilaa on luopunut perunanviljelystä tai vähentänyt viljelyalaa alle 0,2 hehtaariin.

Kasviasiantuntija Eino Heinola ProAgriasta on taipuvainen uskomaan, etteivät perunahehtaarit Etelä-Karjalassa kovin nopeasti karsiudu, vaikka kulutus laskisikin.

Maakunta ei ole perunantuotannossa omavarainen, joten kysyntää lähitilojen sadolle riittää.

Heinola muistuttaa, että mitä lähempänä perunaa kasvatetaan, sitä parempaa se on laadultaan.

Perunaa tuodaan Kaakonkulmalle Pohjanmaalta ja Satakunnasta kuluttajapakkauksissa.

Täkäläisten tilojen sato löytyy joko kauppojen laareista ja tori- tai tilamyynnistä.

Eino Heinolan mukaan eteläkarjalan viljelyolot vaativat työtä pelkäämättömiä viljelijöitä. Pellot eivät ole samanlaista tasamaata kuin Pohjanmaalla.

— Toisaalta tuotannon lopettaminen on tilalle ratkaiseva askel, sillä kynnys myöhemmin uudelleen aloittamiseen on melko korkea.

Minna Mänttäri Juuri nyt Etelä-karjalan pelloilta korjataan syksyn perunasatoa.

Koemielessä violettia perunaa

Erilaiset uudet perunalajikkeet voivat herätellä kysyntää, uskoo Ville Vilpponen.

Parikkalalaisella perunaviljelyksessä on meneillään testikausi. Maahan istutettiin ensi kertaa kokeilumielessä muun muassa lajiketta, jonka pitäisi olla erityisen terveellinen antioksidanttien lähde.

Toiveet ovat korkealla, koska laji on osoittautunut satoisaksi.

Maku selviää sitten, kun nuori isäntä saa ensimmäiset violetinväriset perunat lautaselleen.

Ville Vilpponen sanoo, että täytyy olla valmis kokeilemaan uutta.

— Ehkä tällainen terveysperuna houkuttaa kuluttajiakin.

Tutkija Anna Sipilä Suomen Perunantutkimuslaitokselta huomauttaa, että toistaiseksi erikoisperunoiden viljelyalat ovat jääneet vähäisiksi.

Veikko Ahtiainen kertoo suosivansa hyväksi tiedettyjä ja tuttuja perunalajikkeita. Kokeilut ovat jääneet melko vähiin.

— Näin siksi, että maun lisäksi myös perunan kestävyys on tärkeää silloin, kun käsitellään ja varastoidaan isoja perunamääriä.

”Turha panna— perunaa voi syödä”

Sipilän mukaan perunan menekki kärsi selvästi parin vuoden takaisesta karppausvillityksestä.

Ihmiset alkoivat hyljeksiä perunaa, kun kaikkia hiilihydraatteja pyrittiin välttämään.

Tutkijan mielestä perunansyöntipannaan ei ole aihetta: Hiilihydraatteja kieltämättä on, mutta niiden osuutta on suotta liioiteltu.

— Suosion palauttamiseen tarvitaan markkinointi ja tuotekehittelyä, jossa esimerkiksi tapoja perunan esikypsennystä kannattaisi tehostaa.