Lappeenrantalainen August Eskelinen tarttui moottorisahaan ensi kertaa puolisen vuotta sitten – Nyt hän veistää nelimetristä dinosaurusta ja tavoittelee voittoa Karhufestivaaleilta

Lappeenrantalainen August Eskelinen vastaa puhelimeen Mustilan Arboretumissa Kouvolan Elimäellä. Hän on muutaman muun veistäjän kanssa luomassa puutarhaan uusia puuveistoksia. Sade on keskeyttänyt veistämisen hetkeksi, ja Eskelisellä on tovi aikaa kertoa lyhyestä mutta menestyksekkäästä veistohistoriastaan.