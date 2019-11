”Poliiseja pitäisi olla enemmän,” sanoo imatralainen Liisa Tirkkonen — Tirkkosen autoa rikotaan jatkuvasti, mutta tekijää ei ole saatu kiinni useista rikosilmoituksista huolimatta

Imatralla on tehty viime aikoina monenlaista ilkivaltaa. Kysyimme, mitkä ovat poliisin resurssit ja mahdollisuudet tutkia näitä rikoksia. Kävi ilmi, että avoimena on noin sata juttua jokaista rikostutkijaa kohden, mikä on yli kaksinkertainen määrä tavoitteeseen nähden ja eniten koko Kaakkois-Suomessa.