Lappeenrannan ensimmäinen bitcoin-automaatti avattiin kauppakeskus Opriin — Venäläisten kiinnostus kryptovaluuttoihin houkutteli Etelä-Karjalaan Bittimaatti löytyy erikoisliike Hobbittin tuulikaapista. Omistaja Marisanna Ahola uskoo, että liikkeen keskeinen sijainti ja nuori asiakaskunta tarjoavat oivan alustan Bittimaatille. Marleena Liikkanen Lappeenrannan ensimmäinen Bittimaatti avattiin kauppakeskus Opriin.

Lappeenrantaan on avattu ensimmäinen bitcoin-automaatti.

Kryptovaluutta bitcoinien myynti- ja ostomahdollisuutta tarjoava Bittimaatti asennettiin erikoisliike Hobbittin tuulikaappiin kauppakeskus Opriin viime viikon torstaina.

Toimitusjohtaja Henry Brade Bittimaatti-palvelun tarjoavasta Prasos-yhtiöstä kertoo, että Bittimaatti haluttiin Lappeenrantaan osittain venäläismatkailijoiden suuren määrän takia.

—On mielenkiintoista nähdä, miten tämä otetaan vastaan. Venäjällä kryprovaluuttojen kysyntä on kovaa ja kasvussa. Meidän ei ole mahdollista mennä Venäjälle. Siksi halusimme kokeilla raja-alueilla, tuleeko sieltä asiakkaita.

Aiemmin Prasos on sijoittanut venäläismatkailijoita palvelevan Bittimaatin Helsingin Länsiterminaaliin, jossa oleva automaatti palvelee myös venäjäksi.

—Meillä ei ole statistiikkaa siitä, kuinka paljon venäläiset sitä käyttävät. Virosta on ollut asiakkaita.

Prasoksella on tällä hetkellä yhdeksän Bittimaattia eri puolilla Suomea ja kymmenes avataan Helsingin Asematunneliin torstaina.

Itä-Suomessa automaatteja ei ennen Lappeenrantaa ollut.

—Siinä on ollut tietynlainen maantieteellinen puute verkostossa. Suomalaisia asiakkaita on paljon, eikä sillä suunnalla ole automaattia. Siinä on hyvä markkinarako.

Automaattia käyty halailemassa ja kuvaamassa

Hobbittiin Lappeenrannan ensimmäinen bitcoin-automaatti päätyi sen omistajan Marisanna Aholan omasta kiinnostuksesta ja aloitteesta.

—Bitcoinia on tullut vähän käytettyä. Tuskin sen suosio on ainakaan vähenemässä. On hyvä olla ensimmäinen. Jonkun korvauksen saamme, kun se tuossa on ja onhan sillä ihan hyvä mainosarvo.

Ahola uskoo, että Hobbittin keskeinen sijainti ja asiakaskunta tarjoavat oivan alustan Bittimaatille.

—Luulen, että tässä asiakaskunta on sopivaa, meillä käy paljon nuoria. Siinä on käynyt ihmisiä halailemassa automaattia ja ottamassa kuvia. Osa tietää tasan tarkkaan, mikä se on. Osalla ei ole mitään käsitystä.

Varsinaisia käyttäjiä Bittimaatilla ei juuri ole vielä ollut.

—Ehkä pari käyttäjää on käynyt. Uskon, että menee vähän aikaa ennen kuin sana leviää ja käyttäjien määrä lisääntyy.

Marleena Liikkanen

"Kaikki automaatit ovat kannattavia"

Henry Brade kertoo, että Bittimaateilla on tällä hetkellä joitain tuhansia käyttäjiä. Käyttäjien profiili vaihtelee paljon. Automaatin kokeilijat käyvät kauppaa parillä kympillä, kovemmat käyttäjät ostavat ja myyvät tuhansilla euroilla.

Käyttäjämäärät vaihtelevat automaatin sijainnin mukaan. Pääkaupunkiseudulla on selkeästi vilkkainta.

—Vilkkain automaatti on Itäkeskuksessa Helsingissä. Siellä on vähintään toistakymmentä asiakasta päivässä. Kaikki automaatit rullaavat kuitenkin hyvin ja ovat kannattavia.

Bittimaatilla asiakas voi käteistä rahaa käyttämällä ostaa bitcoineja, jotka talletetaan virtuaaliseen lompakkoon älypuhelimeen ladattavan sovelluksen avulla. Vastaavasti virtuaalisesta lompakosta voi nostaa käteistä rahaa, jonka automaatti syytää käyttäjälle.

Bittimaateissa käytetään Luxembourgiin sijoittuneen Bitstamp-vaihtopalvelun vaihtokurssia. Lisäksi Prasos ottaa kaikista talletuksista ja nostoista komission.

Juttua muokattu 26.2. kello 16.37. Korjattu Marisanna Aholan nimi oikeaan muotoon.