— Meillä on paljon erilaisia toimijoita. Paperi- ja sellutehtaalle, sahalle, biojalostamolle, Kaukaan Voimalle, UPM-kiinteistöille ja tutkimuskeskukselle tulee erheellisiä hälytyksiä silloin tällöin, palopäällikkö Pauli Hämäläinen sanoo.

Ei se ole mistään kotoisin, että tänne tehdasalueelle joudutaan tulemaan erheellisten hälytysten vuoksi.

Yhtiössä tehdään töitä turhien hälytysten välttämiseksi, mutta joskus edessä on yllättäviä haasteita. Hämäläinen sanoo, että esimerkiksi keväällä auringon takia voi liekki-ilmaisimiin tulla heijastumia, jotka aiheuttavat hälytyksen. Lisäksi muun muassa sprinklereihin kohdistuvat paineiskut voivat olla aiheuttajia.

— Laitteet eivät kerro hälytysten syitä, joten etsimme niitä sekä teemme säätöjä jatkuvasti. On niitä tässä viime aikoina saatukin vähenemään, ja osa hälytyksistä on myös ehditty jo itse hoitamaan kuntoon ennen kuin pelastuslaitos on edes saapunut paikalle.

UPM haluaa tehdä oman osansa siinä, että pelastuslaitos saapuisi paikalle vain oikeiden tilanteiden vuoksi. Viranomaisten resurssit ymmärtäen erheelliset keikat halutaan minimoida.

