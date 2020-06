Lappeenrantalainen liikemies hävisi kanteen pankkia vastaan hovissa – Pankki vei Sarviniemen tonttikaupan hinnasta 250 000 euroa lainojen lyhennyksiin

Itä-Suomen hovioikeus on hylännyt liikemiehen valituksen pankin saamasta perusteettomasta edusta. Hovioikeus päätyi yksimielisesti samalle kannalle kuin Etelä-Karjalan käräjäoikeus.

Liikemies ja kiinteistösijoittaja Jukka Suninen valitti käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen ja vaati oikeutta velvoittamaan Etelä-Karjalan osuuspankin palauttamaan hänelle pankin saaman noin 250 000 euron perusteettoman edun korkoineen sekä oikeudenkäyntikulut.

Kyse on velkakirjojen erityisehdoista ja Taipalsaaren Sarviniemen tonttikaupasta.

Suninen ja hänen liikekumppaninsa Unto Karjalainen myivät omistamansa alueen Sarviniemessä Metsähallitukselle syksyllä 2015.

Tontit omisti aluksi Saimaa Spirit -osakeyhtiö. Yhtiö jakautui Jukka Suninen osakeyhtiöksi, Unto Karjalainen osakeyhtiöksi ja New Spirit of Saimaa osakeyhtiöksi.

Metsähallitus osti Puolustusvoimien harjoitusalueen lähellä sijaitsevat tontit sen jälkeen, kun oli uutisoitu venäläisostajan kiinnostuneen niistä.

Kauppahinta oli maksettu pankin pantatut varat -tilille. Pankki pidätti kauppahinnasta 252 995,43 euroa Kolikeskus-osakeyhtiön lainojen lyhentämiseen.

Perusteeton etu jäi näyttämättä

Sunisen omistama Kolikeskus-yhtiö oli lainannut pankilta yhteensä 500 000 euroa. Lainojen erityisehdoissa sanottiin, että Saimaa Spirit -osakeyhtiön maa- tai osakekaupoista tulevista rahoista vähintään 50 prosenttia pitää käyttää Kolikeskuksen luottojen lyhentämiseen.

Kolikeskus oli kiinteistöyhtiö, joka myi loma-asuntoja ja tontteja sekä vuokrasi rakennuspaikkoja. Myöhemmin yhtiön nimi muuttui Käränkö-osakeyhtiöksi.

Suninen perusteli valituksessaan, että hän oli allekirjoittanut Kolikeskuksen velkakirjojen erityisehdot yksityishenkilönä, eikä niillä ole mitään merkitystä Jukka Suninen -osakeyhtiön tekemissä kiinteistökaupoissa. Kolikeskus ei ole osallistunut Metsähallituksen kanssa tehtyihin kiinteistökauppoihin.

Hovioikeus mukaan jäi kuitenkin näyttämättä, että pankki olisi saanut kanteessa väitettyä perusteetonta etua.

Jukka Suninen -osakeyhtiö hävisi jutun. Yhtiön on korvattava pankin oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa korkoineen. Summa on noin 1 700 euroa.

Muutosta hovioikeuden ratkaisuun voi hakea korkeimmasta oikeudesta, mikäli se myöntää valitusluvan.