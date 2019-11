Neljä vanhusten ryhmäkotia ja 70 hoitajaa siirtyvät Eksotelta Attendolle ensi keväänä Imatralla

Noin 70 Imatralla työskentelevän hoitajan työnantaja vaihtuu ensi keväänä.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote valmistelee yksityisen hoivapalvelujätin Attendon kanssa liikkeenluovutusta, joka koskee kaikkiaan neljää Imatralla toimivaa vanhusten ryhmäkotia ja niiden henkilökuntaa.

Liikkeenluovutus koskee Rajapatsaalla toimivaa Sinkkiä, Sienimäellä toimivaa Leppärouskua sekä Kukkurilassa toimivia Kielorinnettä ja Sinikelloa.

Asukaspaikkoja niissä on yhteensä noin 90.

Henkilöstöä on määräaikaiset ja sijaiset mukaan lukien noin 70.

Eksoten hallitus päätti keskiviikkona

Eksoten hallitus päätti liikkeenluovutuksesta keskiviikkona.

Järjestely juontaa vuoteen 2018, jolloin Imatran kaupunki myi sote-kiinteistönsä Attendolle yli 20 miljoonalla eurolla.

Samassa yhteydessä Attendo sitoutui rakentamaan Imatralle kaksi uutta palvelukotia korvaamaan vanhimpia ja huonokuntoisimpia kiinteistöjä.

Uudet palvelukodit valmistuvat ensi keväänä, toinen Pistetalojen liikenneympyrään ja toinen Vuoksenniskalle.

Santeri Tynkkynen Attendolle valmistuu kaksi uutta vanhusten hoivakotia Imatralle. Kuvassa Pistetalojen liikenneympyrän hoivakoti.

Sinkin, Kielorinteen, Sinikellon ja Leppärouskun asukkaat muuttavat niihin asumaan. Samalla ryhmäkotien hoivahenkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein Attendolle.

Eksoten hoivajohtaja Taina Jaakon mukaan liikkeenluovutus tuskin tulee kenellekään suurena yllätyksenä.

— Siitä, kun Imatran kaupunki myi kiinteistöt, on nyt 1,5 vuotta. On ollut tiedossa, että jossain vaiheessa tapahtuu jotakin.

Palkka pysyy ennallaan

Henkilöstössä järjestely on herättänyt paljon kysymyksiä. Asiassa on nähty myös hyviä puolia, kertoo Tehyn pääluottamusmies Arja Supperi Eksotelta.

— On sanottu, että ainakin se on positiivista, että päästään uusiin tiloihin, joissa on helpompi työskennellä, Supperi kertoo.

Siirtyvään henkilöstöön noudatetaan liikkeen luovutushetkellä voimassa olevaa yleistä kunnallista virka- ja työehtosopimusta kyseisen sopimuksen päättymiseen saakka.

Sen jälkeen heihin aletaan soveltaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Se on työehdoiltaan jonkin verran heikompi, Taina Jaako arvioi.

Kenenkään palkka ei kuitenkaan alene, sillä henkilöstö siirtyy uudelle työnantajalle nykyisin työehdoin, ns. vanhoina työntekijöinä.

— Palkkarakenne muuttuu, mutta palkka pysyy kyllä ennallaan, vahvistaa Superin pääluottamusmies Mervi Löppönen Eksotelta.

Anniina Meuronen Leppärousku on yksi yksiköistä, joita muutos koskee. Kuvassa vanhusten olymialaiset vuonna 2012.

Eksote järjesti henkilöstölle liikkeenluovutuksen johdosta kaksi kuulemistilaisuutta lokakuussa.

Myöhemmin tulossa on Attendon oma infotilaisuus. Sille on Arja Supperin mukaan tarvetta, koska kaikkiin kysymyksiin ei ole saatu vielä vastauksia. Esimerkiksi uuden työehtosopimuksen sisältöä ei toistaiseksi oikein tunneta.

— Henkilöstö on suhtautunut tähän asti aika neutraalisti mielestäni. Tässä ollaan uuden asian edessä, Supperi kuvailee.

Eksotelle jää kolme hoivakotia

Eksotelle jää Imatralle liikkeenluovutuksen jälkeen vielä kolme palvelukotia: Villa Vanamo ja Immalan loiste Vuoksenniskalla sekä Tikanpesä Tainionkoskella. Tilat omistaa Attendon tytäryhtiö Suomen hoiva ja asunto Oy, joka vuokraa ne edelleen Eksotelle.

Taina Jaako pitää ratkaisua välttämättömänä valvonnan, vertailtavuuden, kustannusten ja laadun ja ”kaiken muunkin” näkökulmasta.

Jaako muistuttaa, että Suomessa on ollut useita tilanteita, joissa yksityisen palvelutuottajan laatu on pettänyt pahasti vanhustenhoidossa.

— Isommissa kaupungeissa pitää ehdottomasti olla myös Eksoten omaa toimintaa. (—) Pitää olla valmius ottaa yksikkö nopeasti omaksi toiminnaksi, Jaako painottaa.