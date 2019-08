Iita Paajasen kylpyläkäynti sai ikävän lopun: "Astuin jalallani pehmeään liejuun, joka paljastui ulosteeksi" — Paajanen olisi kaivannut henkilökunnalta järeämpiä toimia

Imatralla sukuloimassa olleen Iita Paajasen loma sai ikävän käänteen, kun Paajanen vieraili viikonloppuna Imatran kylpylän uuden puolen kuuma-altaassa.

Siellä hänet yllätti jotain pohjaan painunutta ja sinne kuulumatonta.

— Astuin jalallani johonkin pehmeään liejuun, joka paljastuikin ulosteeksi. Koko jalalla astuin päälle, Paajanen kuvailee.

Hän ilmoitti asiasta välittömästi henkilökunnalle. Toimeen tartuttiin ripeästi, mutta Paajanen kertoo jääneensä ihmettelemään protokollaa.

— Seisoimme mieheni kanssa altaan vieressä ja sanoimme ihmisille, ettei sinne voi mennä. Hetken päästä henkilökunta toi siihen suljettu-kyltin. Minua jäi häiritsemään se, että siitä ei ilmoitettu mitenkään muuten. Itse ainakin haluaisin tietää, jos olen juuri uinut siinä. Ihmiset ymmärtävät, että vahinkoja sattuu.

Paajanen ei kertomansa mukaan saanut ohjeistusta puhdistautumiseen tai tossuja jalkaansa.

Kuulutusta käytetään isommissa altaissa

Kylpylän huoltopäällikkö Turkka Rouhiainen vahvistaa, että kuumavesialtaassa tapahtui ulostevahinko. Rouhiaisella ei ole yksityiskohtaista tietoa viikonlopun tapauksesta, mutta hän valottaa kylpylän toimintaohjeita kyseisissä tilanteissa.

— Kun isompi allas täytyy saada tyhjennettyä, silloin asiasta kuulutetaan. Kun on kysymys pienemmästä altaasta, joka on suljettavissa niin että ihmisiin saa kontaktin, erikseen ei kuuluteta. Asiakkaat otetaan pois kun vahinko huomataan, allas tyhjennetään ja pestään. Pääsääntöisesti nämä ovat pienten lasten tai vanhempien ihmisten yksittäisiä vahinkoja.

Rouhiaisen mukaan altaan sulkeminen ja puhdistus kestää tyypillisesti kahdesta kolmeen tuntia. Veden laatua ja bakteerikantaa seurataan päivittäin.

— Vesinäytteitä otetaan joka päivä, oman laadunvarmistuksen lisäksi kemikalisaation valvonta on ohjattu tekstiviestein.

Kylpylän johtajan Ari Aspian mukaan valmiudet kyseisten tilanteiden varalle ovat tiedossa, mutta usein tilannekohtaisia.

— Varmasti on ohjeistettu, miten vastaavissa tilanteissa pitää toimia. En tunne tapausta, mutta olen pahoillani asiakaskokemuksesta. Vähän vastaavan tyyppisiä tilanteita on vuosien varrella sattunut, mutta hyvin harvoin. Aina se on tilannekohtaista ja ikävää, koska häiritsee muita kylpylän kävijöitä.

Uimahallin käytäntö samantyyppinen

Urheilutalon ja uimahallin hallimestari Juha Sairanen kertoo, että uimahallissa vastaavia vahinkoja tapahtuu pääosin pienemmissä altaissa.

— Harvemmin sitä onneksi esiintyy, lähinnä kahluu- ja opetusaltaissa.

Uimahallin säännöt vastaavien vahinkojen varalta ovat samat. Paikalle tuodaan kieltokyltit ja pääsy altaaseen estetään.

— Pienemmät altaat tyhjennetään ja näkyvä tavara otetaan imuroimalla tai haavilla, ja annetaan shokkikloorausta. Riippuu mitä on mennyt ja minkä kokoisessa altaassa, mutta kyllä se päivä on pelattu. Asiakkaat ymmärtävät tilanteen, pöpöjä voi lähtee liikenteeseen. Lähinnähän se voi oksennusrefleksiä aiheuttaa.