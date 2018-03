Kommentti: Oletko valmis? Maakuntavaalit tulevat, ehkä Etelä-Saimaan yhteiskuntatoimituksen esimies Harri Manskinen pohtii lokakuulle kaavailtuja maakuntavaaleja.

Heti alkuun on sanottava, että Etelä-Karjalan kansanedustajat vastasivat kysymyksiin päivää ennen kuin kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) ilmoitti vastustavansa sote-uudistusta, johon siis maakuntauudistus ja siihen liittyvät vaalit on vahvasti kytketty.

Lepomäki on yksittäinen kansanedustaja eikä uudistus häneen kaadu. Mutta ilmeisen vakavasti Lepomäen ulostulo on otettu. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) varoitti jo uusista vaaleista, jos sote- ja maakuntauudistus kaatuu. Ja hän tarkoitti ennenaikaisia eduskuntavaaleja.

Hallituksen enemmistö eduskunnassa on pieni perussuomalaisten hajaantumisen jäljiltä. Mikäli Lepomäki saa lisää hengenheimolaisia, oppositio voi todella kaataa uudistuspaketin. Viimeksi perjantaina kokoomuksen kansanedustaja Harry Harkimo (kok.) kertoi, että tuntuu vaikealta äänestää sote- ja maakuntauudistuksen puolesta.

Lepomäellä on myös vaikutusvaltainen ja äänekäs tukija. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on kritisoinut sote- ja maakuntauudistusta avoimesti jo pitkään.



Eteläkarjalaisten kansanedustajien vastauksista on nähtävissä opposition linja ja hallituspuolueiden linja.

Oppositiossa halutaan yhdistää eduskunta- ja maakuntavaalit, miksei jopa tulevat eurovaalit. Hallituspuolueet haluavat maakuntavaaleille oman arvonsa ja paikkansa.

Oppositiossa ollaan myös pessimistisempiä hallituksen asettamalle vaalien aikataululle.

Toki vaaleissa nähdään muitakin kuin kansanedustajia. Maakuntavaalien ehdokasasettelu on puolueissa jo käynnissä ja ensimmäiset ovat ehdokkuutensa puolesta liputtaneet. Hyviä ehdokkaita etsitään ja toivottavasti niitä myös löytyy.



Kansanedustajien vaalikelpoisuus ei ole vielä millään tapaa varmaa.

Siitä huolimatta Jukka Kopra (kok.), Jani Mäkelä (ps.) ja Ari Torniainen (kesk.) ovat lähdössä ehdolle. Anneli Kiljunen (sd.) empii ja ehdokkuudesta kieltäytyvä Suna Kymäläinen (sd.) sanoo suoraan sen, mitä moni kansalainen ajattelee: kansanedustajat eivät millään kykene hoitamaan kahta niin vaativaa tehtävää kunnialla.

Kansaedustajille ja eduskuntavaaliehdokkuutta muutenkin pohtiville maakuntavaalit ovat kustannuksista huolimatta myös eräänlainen esivaali ennen eduskuntavaaleja.



Kirjoittaja on Etelä-Saimaan yhteiskuntatoimituksen esimies.