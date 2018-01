Vetääkö Jamie Hyneman Lappeenranta-salin täyteen? — Myytinmurtaja palaa syksyllä kaupunkiin avaamaan omaa nimeään kantavan testauspajan ja luennoi venäjän kielen ja kirjallisuuden maisterina J. Hyneman Center avataan jo kevään aikana, mutta virallset avajaiset ovat luvassa syyskuun lopussa. Vierailun aikana on tarkoitus järjestää yleisötilaisuus, jossa Hynemania pääsisi tapaamaan ja kuuntelemaan. Inka Nordlund Edellisellä visiitillään yliopiston kunniatohtorin arvon saanut Jamie Hyneman räjäytteli muun muassa dieseliä, mutta ensi syksynä räjäytyksiä tuskin nähdään.

Viime vuonna Lappeenrannan teknillisen yliopiston kunniatohtoriksi nimetty Jamie Hyneman nähdään Lappeenrannassa jälleen syyskuussa. Hän saapuu avaamaan virallisesti omaa nimeään kantavan protopajan.

Testauspajassa LUT-konsernin opiskelijatiimit pääsevät muun muassa toteuttamaan keksintöjä yhteistyössä yritysten kanssa sekä rakentamaan prototyyppejä. J. Hyneman Center –nimen saava testauspaja avataan toiminnalle jo kevään aikana. Viralliset avajaiset järjestetään kuitenkin vasta lauantaina 29.9., kun tv-sarja Myytinmurtajien myötä maailmanmaineeseen noussut Hyneman on jälleen kaupungissa.

Tutkijaopettaja Markku Ikävalko LUTista kertoo, että suunnitelmat vierailun suhteen ovat vielä alkutekijöissä.

— Viime kerralla aika monesta suunnasta tuli toivetta isommasta yleisötilaisuudesta, jossa hänet voisi tavata. Nyt olemme varanneet alustavasti Lappeenranta-salin lauantaille 29.9., ja se voisi olla paikka, johon mahtuisi sitten enemmän ihmisiä kauempaakin. Asiat tarkentuvat matkan varrella, mutta varmasti sellaista ohjelmaa ja tapahtumia on luvassa yliopistolla, mitkä sopivat teemaan. Hän saapuu todennäköisesti alkuviikosta paikalle.

Vaikka tuotekehittelijä Hyneman on maailmankuulu tv-tähti, Ikävalko korostaa, ettei Hyneman liiemmin nauti julkisuudesta. Teot ovat tärkeämpiä kuin salamavalojen välke.

— Hän tulee tänne, koska hän tykkää puuhata, toiminta on hänen mielestään mielenkiintoista ja kokonaisuus miellyttää häntä. Vierailunsa aikana hän on varmasti puuhaamassa opiskelijoiden kanssa pajassa. Hän on päässyt elämässään siihen vaiheeseen, että voi tehdä niitä asioita, mistä tykkää. Jamie myös viihtyy Suomessa.

Räjäytyksiä odottavat joutuvat hyvin suurella todennäköisyydellä pettymään.

— Ei hän varmaan mitään räjäytä tällä kertaa. Viimeksikin hän sanoi, ettei välitä räjäyttelystä, mutta tv-sarjassa sitä on pitänyt tehdä. Hänen päätyönsä on rakentaminen, testaaminen ja kokeileminen.

Opiskelijoita varten

Käytännössä protopaja tulee olemaan 330-neliöinen tila, joka valmistuu yliopiston peruskorjauksen yhteydessä päärakennukseen. Sen tarkoituksena on antaa tilaa ja mahdollisuuksia ratkaista ongelmia, tuottaa uusia ideoita sekä päästä myös testaamaan rakennettuja prototyyppejä. Tiimeille varatut pöydät vievät tilasta 240 neliötä, ja lopussa tilassa ovat esimerkiksi elektroniikka-, tulityö- ja puutyöpaja.

— Olimme marraskuussa Hynemanin luona San Franciscossa, ja tutustuimme hänen tiloihinsa sekä kaupungin muihin vastaaviin protopajoihin. Kävimme läpi suunnitelmia, ja selvää on, ettei protopaja ole vain paja, jossa on koneita, vaan se on täynnä ihmisiä, eli se elää ja kehittyy toiminnan mukana. Siellä voidaan saada aikaan yllättäviä asioita, mutta homman pitää olla hallussa. Haluan myös painottaa, että haluamme olla ennen kaikkea fasilitaattori ja opiskelijat ovat niitä tähtiämme ja sankareita.

Hyneman tai Myytinmurtajat eivät myöskään käytännössä juuri tilassa näy.

— Pajasta ei tule paikkaa, jossa käydään katsomassa Myytinmurtajia, vaan paikka, jossa oikeasti tehdään asioita. Jamie saattaa näkyä siellä jotenkin, mutta enemmän se painottuu siihen tekemiseen.

Yhteistyötä yritysten kanssa

Tila valmistuu lähiviikkoina, ja työpisteitä ryhdytään kasaamaan ja laitteistoa saamaan paikalleen helmikuun puolivälistä alkaen. Rahoitus tilaan on tullut pääasiassa yliopistolta.

— Toki pyrimme myös yhteistyöhön yritysten kanssa. Paikasta halutaan tehdä erittäin näkyvä paikka, ja luotamme siihen, että yritykset kiinnostuvat tästä. Yritykset pääsevät myös yhtenä päivänä viikossa opiskelijoiden sekaan

Yksi tapa lisätä näkyvyyttä on sosiaalinen media, jossa yliopisto-opiskelijat ovat aktiivisia. Hynemanin nimi tunnetaan maailmalla, ja jo se on yliopistolle merkittävä ja näkyvä asia.

— Tämä on maailman ensimmäinen J. Hyneman Center, ja jo se takaa tietyllä tavalla näkyvyyttä. Opiskelijat ovat hyviä tuottamaan someen materiaalia, ja kun se laadukasta, se takaa meille tasaista julkisuutta matkan varrella. Kun olen katsonut Hynemaniin liittyviä tuoreita videopätkiä YouTubessa, siellä kunniatohtorin arvo Lappeenrannassa on jo mainittu. Meidät on siis jo ikään kuin liitetty siihen hänen julkiseen CV-systeemiinsä.

Hynemanista tulee myös opettaja

Sen lisäksi, että Hyneman antaa nimensä uudelle protopajalle ja osallistuu sen suunniteluun sekä toteutukseen, hänelle on kaavailtu myös opettajan roolia yliopistolla. Hän toimii kauppatieteisiin kuuluvan New Venture Management –kurssin vierailevana luennoitsijana. Paikan päällä hän ei kuitenkaan luentoja pidä.

— Kurssi liittyy isompaan kokonaisuuteen, jossa on myös tekniikan kursseja. Opetus tulee todennäköisesti tapahtumaan etäyhteyden kautta. Tämä on sellainen maailma, joka tulee lisääntymään, kun välimatkat menettävät merkitystään.

Yksi seikka, joka piti ratkaista luennoitsija-asiassa, oli Hynemanin titteli. Moniosaaja on muun muassa erikoistehosteasiantuntija ja tuotekehittelijä, mutta opinto-oppaaseen piti merkitä jotain muuta.

— Laitoimme sitten venäjän kielen ja kirjallisuuden maisterin tittelin. Hänellä on tosiaan yliopistotutkinto kyseisestä aiheesta ja hänhän puhuu täydellistä venäjää, Ikävalko sanoo naurahtaen.