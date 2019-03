Iltalehti: Kajonin taksikyydeistä jätetty tutkintapyyntö — Eksoten vammaiskyydeistä laskutettu ehkä jopa kymppitonneja ylimääräistä

Taksi Saimaan toimitusjohtaja Juha Simpura: Siellä on pukki kaalimaan vartijana.

Eksoten kiireettömien taksikyytien välitystä hoitava Suomen Kuntalogistiikka Oy ja siihen läheisesti liittyvän taksiyritys Kajon Oy:n toimista on jätetty tutkintapyyntö.

Etelä-Saimaa kertoi alkuviikosta, että Eksote on ottanut vammaiskyyteihin liittyvän laskutuksen omiin käsiinsä Suomen Kuntalogistiikalta epäiltyjen väärinkäytösten vuoksi.

Torstaina Iltalehti kertoi, että paikalliset yrittäjät ovat jättäneet Kuntalogistiikan ja Kajonin toimista tutkintapyynnön.

Iltalehden tietojen mukaan viime kesästä asti väärin laskutettuja kyytejä on voinut kertyä jopa joitakin tuhansia. Onkin mahdollista, että euroissa kyse voi olla jopa kymmenien tuhansien eurojen menetyksistä. Tutkinta on käynnistynyt rikosnimikkeellä petos.

Kuitit herättivät epäilykset

Eksoten epäilyt heräsivät, kun se sai haltuunsa yksityishenkilön välittämiä taksikuitteja. Kuitit ovat peräisin taksiyhtiö Kajonilta.

Kuittien mukaan esimerkiksi neljän kilometrin taksimatkasta on laskutettu yli 63 euroa. Summassa on mukana avustamislisä ja porrasvetolisä. Eksoten ja taksiyritysten kesken on sovittu, että vain yhdestä lisästä voi laskuttaa.

Aiemmin vammaiskyytejä ja muita kiireettömiä kuljetuksia välittäneen Taksi Saimaa Oy:n toimitusjohtaja Juha Simpuran mukaan Taksi Saimaa ei ole tutkintapyynnön taustalla.

— Taksi Saimaalla ei ole tutkintapyynnön kanssa mitään tekemistä. Sen voin sanoa, että tilanne on täysin holtiton. Eksotea on kusetettu huolella. Olen aiemminkin sanonut, että siellä on pukki kaalimaan vartijana, Simpura sanoo ja viittaa Suomen Kuntalogistiikan ja Kajon Oy:n yhteisiin taustoihin.

Kuntalogistiikka on välittänyt ajoja Kajon Oy:lle ja paikallisten taksiyrittäjien ajot ovat vähentyneet.

— Paikallisilla yrittäjillä on ollut vaikeaa. Ajomäärät ovat vähentyneet. Kukaan ei ole sen takia lopettanut, mutta osa yrittäjistä on jäänyt eläkkeelle, Simpura sanoo.

Noin 500 ajoa vuorokaudessa

Kiireettömillä kuljetuksilla tarkoitetaan lakisääteisiä kuljetuspalveluita henkilöille, jotka eivät voi käyttää yleisiä joukkoliikennevälineitä.

Ne voivat olla esimerkiksi kehitysvammaisten kuljetuksia Eksoten päivätoimintaan, potilaiden kuljetuksia laitosten välillä tai vaikeavammaisten ja ikääntyneiden tarvitsemia kyytejä.

Kiireettömiä henkilökuljetuksia ajetaan noin 500 päivässä Etelä-Karjalassa.

Heinäkuun alusta lukien kiireettömistä kuljetuksista vastaa tuoreen kilpailutuksen voittanut Taksi-Helsinki.