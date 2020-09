Helena Anttonen kertoo Lehmusten kaupungista teatteriklubilla keskiviikkona

Keskiviikkona 2.9. on mahdollisuus päästä kuulemaan, miten Lappeenrannan kaupunginteatterin tuleva näytelmä Lehmusten kaupunki on syntynyt. Keskiviikon teatteriklubilla vierailee näytelmän dramaturgi Helena Anttonen, joka on myös ohjaaja ja kirjailija sekä toiminut usean eri teatterin johtajana.

Anttonen kertoo muun muassa näytelmän syntyhistoriasta sekä yhteistyöstä kirjailija Laila Hirvisaaren kanssa, jonka romaaniin Lehmusten kaupunki -näytelmä perustuu. Näytelmä saa ensi-iltansa 19.9.

Anttosen lisäksi keskusteluun osallistuvat näytelmän näyttelijöistä Eppu Pastinen, Noora Koski, Vilma Putro, Jarno Hyökyvaara ja Jussi Lankoski.

Teatteriklubin vetäjänä toimii Lappeenrannan kaupunginteatterin johtaja ja Lehmusten kaupunki -näytelmän ohjaaja Iiris Rannio.

Teatteriklubi on kaikille avoin ja maksuton tilaisuus, jossa keskustellaan teatterista ja esitellään monipuolisesti teatterin toimintaa. Teatteriklubi kokoontuu kuukausittain.

Klubitapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, mutta koronavirustilanteen vuoksi tilaisuuteen voi osallistua noin 80 asiakasta.

Teatteriklubi Lappeenrannan kaupunginteatterin suurella näyttämöllä kauppakeskus Iso-Kristiinassa (3. krs.) ke 2.9. klo 18.