Autosta nakattu tölkki voi tappaa lehmän — Jokakeväinen peltojen siivous tuottaa taas jättiläjän roskia

Valkealassa Kouvolassa heinän ja viljan tuotantoon keskittynyt Vesa-Matti Keisa lähtee viikonloppuna pelloilleen keräämään roskia.

Hänen isänsä on jo havainnut lumien alta maantie 368:n varrella sijaitsevilta peltolohkoilta paljastuneet jätteet. Jokakeväinen peltojen siivous on tehtävä, ettei jätteitä joudu esimerkiksi hevosten ja lehmien ruuaksi kasvatettavan heinän joukkoon.

Viime keväänä Keisa keräsi pelloiltaan jätesäkeittäin roskia puolen kilometrin matkalta.

— ABC:n huoltoasemalta kertyy matkaa juuri sen verran, että take away -kahvi on tässä kohdassa juotu. Vaikea arvata, mitä sieltä eniten löytyy.

Ohiajavien vastuuttomuus huolestuttaa Keisaa. Hän tietää tapauksia, missä kotieläimiä on kuollut silputtujen tölkkien palojen jouduttua niiden sisuksiin ruuan mukana.

Roskasäkki voi toki Keisan mukaan aueta peräkärryssä kesken matkan, ja roskia lentää tuulen mukana vahingossa pelloille.

Hän kuitenkin arvelee, että suurin osa roskista on heitetty tien penkkaan ja pellolle tahallaan. Kahvimukeja, tölkkejä, lasipulloja.

Lasi ja metallit ovat eläinten ruuaksi jouduttuaan tuhoisimpia. Ne aiheuttavat tuskallisen kuoleman.

— Yksi tölkki hajoaa silppurissa pieniin osiin, joten metallinpaloilla on moninkertainen mahdollisuus päätyä eläinten elimistöön.

Yhdeltä peltolohkolta Keisan suunnitelmissa on tehdä esikuivattua heinää hevosille. Heinä niitetään pellolle, minkä jälkeen se kuivuu. Paalain kerää kuivan heinän tiukaksi paaliksi.

— Jos seassa on styroksia tai metallia, sinne ne jäävät. Kerran pellolta löytyi maaliämpäri. Paalain voi poimia senkin talteen.

Toiselle lohkolle hän kylvää ohraa, joka päätyy hyvänä kesänä ihmisravinnoksi ja huonona kesänä eläimille. Keisan mukaan myllyissä jauhot jauhetaan niin hienojakoiseksi, ettei joukkoon välttämättä pääse jätteitä.

— Toisaalta joskus leivän joukossa saattaa risahtaa hampaissa kivi, joten voihan siellä yhtä hyvin olla lasinpalanenkin.

Roska-astioiden lisääminen ei Keisan mukaan roskaamista poista. Hänen mielestään tarvittaisiin asennemuutos.

— Jos on sellainen asenne, että heittää ikkunasta ulos kaiken, ei se autoilija siihen minun peltoni kohdalle pysähdy, vaikka siinä olisikin roskakori. Varmasti suurin osa suomalaisista tietää, että näin ei saa tehdä.