Oikeusasiamies ei ole tuomioistuin — Kantelija voi muuttaa yhteiskuntaa muttei välttämättä hyödy siitä itse mitenkään

Eduskunnan ikeusasiamies valvoo viranomaisten toiminnan laillisuutta. Valvonnasta vastaa oikeusasiamiehen lisäksi kaksi apulaisoikeusasiamiestä, jotka toimivat itsenäisesti ja samoin valtuuksin kuin oikeusasiamies.

Työssään oikeusasiamies seuraa erityisesti, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. Oikeusasiamies valvoo laillisuutta pääasiassa tutkimalla hänelle tulleita kanteluita.

— Kanteluiden avulla tulemme tietoisiksi epäkohdista. Tavoitteena on, että viranomainen pystyy jatkossa toimimaan paremmin, apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen sanoo.

Oikeusasiamies pyytää viranomaista raportoimaan määräaikaan mennessä, mitä epäkohdan korjaamiseksi on tehty tai suunnitellaan tehtäväksi.

— Viranomaiskenttä kuuntelee meitä tarkalla korvalla.

Valvonta johtaa muutoksiin, mutta harvoin takautuvasti

Pölönen sanoo, ettei oikeusasiamies ole tuomioistuin eikä anna oikeudellisesti sitovia päätöksiä. Hän myöntää, että vaikka kantelu johtaisi muuttuvaan käytäntöön, ei kantelijalle itselleen ole siitä usein apua.

— Emme voi purkaa tai muuttaa viranomaisten päätöksiä tai käskeä heitä niitä purkamaan tai muuttamaan.

Laillisuusvalvonta on luonteeltaan pääosin jälkikäteistä valvontaa, jossa katsotaan, onko prosessi mennyt pykälien mukaan.

— Ja toteaisimme, että prosessissa on joku menettelyvirhe, se ei suoranaisesti muuta päätöstä.

Joissain tapauksissa oikeusasiamies pystyy auttamaan kantelijaa konkreettisesti, mutta se on harvinaisempaa, Pölönen sanoo. Tällaisia ovat esimerkiksi hyvitysesitykset.

— Selvissä virhetilanteissa on aiheutunut taloudellista vahinkoa tai on perustelua maksaa kärsimyskorvausta. Kehotamme viranomaista ottamaan yhteyttä kantelijaan, jotta he pääsisivät sopuun mahdollisesta hyvityksestä.

Hyvitysesityksiä tehdään Pölösen mukaan kymmenkunta vuosittain.

Lisäksi poikkeustapauksissa oikeusasiamies voi hakea korkeimmalta oikeudelta tai korkeimmalta hallinto-oikeudelta lainvoimaisen tuomion tai päätöksen purkua, jos se on havaittu ilmeisen virheelliseksi.

— Tällaisia on ehkä 1—2 kymmenessä vuodessa.

Oikeusasiamiehen päätökseen tyytymätön kantelija voi pyytää asialle uudelleenkäsittelyä. Varsinaista valitusoikeutta ylemmälle taholle ei ole.

— Aika ajoin tällaisia tapauksia otetaan tarkempaan tutkintaan uudelleen ja päätös voi muuttua.

Kanteluiden määrä kasvaa, mutta käsittelyaika pysyy kurissa

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tuli viime vuonna 6 256 kantelua, mikä on kaikkien aikojen ennätysmäärä. Kasvua edellisvuodesta oli 27 prosenttia.

Samalla kantelujen käsittelyajat ovat lyhentyneet. Tällä hetkellä keskimääräinen käsittelyaika on 79 päivää.

Pölösen mukaan 16—18 prosenttia kanteluista johtaa toimenpiteisiin. Määrä on pysynyt samana kantelumäärän kasvusta huolimatta.