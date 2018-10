Lappeenrantalainen Finnos sai tunnustusta Suomen parhaana kasvuyrityksenä — voitto Kasvu openin start up-yritysten sarjassa

Lappeenrantalainen Finnos voitti yritysten kasvuun tähtäävän Kasvu openin Start up-sarjan. Voitto ratkesi viime viikon perjantaina Jyväskylässä

Finnos on lappeenrantalainen vuonna 2016 perustettu startup-yritys, joka kehittää ja valmistaa sahateollisuuteen tukkienmittausjärjestelmiä.

Järjestelmien avulla asiakkaat lisäävät tuotantonsa raaka-ainetehokkuutta ja parantavat tuotelaatua. Mittari läpivalaisee tukit ja tulosten perusteella optimoi sahatavaran oikeisiin tuotteisiin.

Finnoksen asiakkaita ovat muun muassa Etelä-Karjalassa sijaitsevat metsäjätit UPM, Stora Enso ja Metsä Fibre.

Edellytykset kansainväliseen kasvuun

Finnoksen voitto ei tullut täysin puskista, sillä yritys oli myös vuonna 2017 yksi sadasta Kasvu open finalistista.

— Finnoksella on näyttöjä siitä, että asiakkaat ovat valmiita maksamaan ratkaisusta. Yritys on ottanut lentävän lähdön liiketoimintakaupallaan. Tuotteella on erinomaiset edellytykset kansainväliseen kasvuun ja uusiin liiketoimintamalleihin, tuomaristo luonnehtii Finnosta.

Finnoksen avainhenkilöistä ja työntekijöistä iso osa on opiskellut tai opiskelee Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT).

— Teemme yliopiston kanssa yhteistyötä. Kilpailuetumme perustuu paljolti yliopistolla tehtyyn tutkimukseen. Ilman yliopistoa meitä ei olisi, sanoi yhtiön toimitusjohtaja Jere Heikkinen Etelä-Saimaan haastattelussa tammikuussa.

Kasvu Open on kaikille kehittymistä ja kasvua hakeville pk-yrityksille avoin sparrausohjelma.

Kasvu openin voittajat valikoituivat 100 finalistista. Finalistien joukko puolestaan on seuloutunut vuoden mittaan yli 804 Kasvu Openiin kasvusuunnitelmansa lähettäneestä yrityksestä.