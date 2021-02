Viikon aikana positiivisia tuloksia on ollut noin yksi prosentti testatuista.

Etelä-Karjalassa on perjantaina varmistunut kolme uutta koronavirustartuntaa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) koronasivujen mukaan tartuntojen kokonaismäärä on nyt maakunnassa koko pandemian ajalta 329 kappaletta.

Koronatestejä on viikossa tehty Eksoten alueella viime perjantaista tämän viikon torstaihin 1 787 kappaletta, joista positiivisia tuloksia on varmistunut 18 kappaletta. Se on melko tarkalleen prosentti kaikista otetuista näytteistä.

Eksote on alkanut julkaista ajantasaista listaa paikoista, joissa on voinut altistua koronavirukselle.

Paikkakunnittain otsikoidulle listalle päivitetään julkiset paikat, joissa on ilmoitettuun aikaan ollut koronavirustartunnan saanut henkilö, joka on voinut altistaa eli tartuttaa muita kyseisenä aikana paikalla olleita henkilöitä.

Listalle päivitetyissä paikoissa olleita ei voida jäljittää henkilökohtaisesti. Jos listalla ei ole paikkoja ja ajankohtia, ei altistumispaikkoja sillä hetkellä ole. Listalta poistetaan paikat, joissa altistumistilanteesta on kulunut THL:n karanteeniohjeen mukainen aika. Tällä hetkellä paikat ovat listalla 14 vuorokautta.

Ensimmäisessä listauksessa on kirpputori Lappeenrannassa sekä kaksi paikkaa Parikkalassa.

