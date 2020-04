Lappeenrantaan tehdään hiekkalinna ja neljä muuta hiekkaveistosta

Lappeenrantaan rakennetaan tänäkin vuonna hiekkalinna ja -veistoksia. Mittakaava on korona-aikana viime vuotta pienempi.

– Me tuotamme viisi veistosta. Sinne tulee hiekkalinna, Geopark-, Green Reality -, Sorjonen- ja Iso-Kristiina-veistokset, Lappeenrannan matkailujohtaja Mirka Rahman sanoo.

Rahmanin mukaan hiekkaveistoksia aletaan rakentaa normaalissa aikataulussa sen jälkeen, kun alueella nyt olevat veneet on siirretty pois toukokuun puolivälissä.

– Me emme voi lähteä tekemään linnojen veistokilpailua kansainvälisten veistäjien kanssa, eli toimimme ihan kotimaisin voimin. Suomalaiset veistäjät veistävät ne.

Täksi kesäksi suunniteltu pop-up-huvipuisto siirtyy vuodella kesään 2021.

Koska hiekkaveistoksia tehdään tänä vuonna viime vuotta vähemmän, kaikkea alueella olevaa hiekkaa ei tarvita. Osa hiekasta kuljetetaan Huhtiniemeen, jonka aluetta parannetaan tapahtumien järjestämiseen.

"Me tuomme nähtävyytenä iloa ihmisille"

Koronaviruspandemian vuoksi isot yleisötapahtumat on kielletty näillä näkymin heinäkuun loppuun saakka.

Suunnitelmana on, että heinäkuun alussa Lappeenrannan matkailuinfo avataan hiekkalinnan luona. Siellä olisi myös vuokraustoimintaa. Neuvonta olisi auki heinä–elokuun.

Viranomaisten pitäisi toukokuun alkupuolella linjata kymmenen henkilön tapaamisista.

– Se ohjaa tarkemmin, mitä me voimme tapahtumien, kesäkonserttien ja palveluiden osalta tehdä, Rahman toteaa.

Rahmanin mukaan on tärkeää, että esimerkiksi hiekkaveistoksia tehdään myös korona-aikana.

– Me haluamme osoittaa, että Lappeenranta on elossa. Me tuomme nähtävyytenä iloa ihmisille. Siitä tulee eloa, ja ihmiset muistavat sen. Odotan kotimaan matkailun käynnistyvän jossain määrin tänä vuonna.

Rakuunaratsukoiden kanssa on tehty sopimus, että ratsukot liikkuvat heinäkuussa Lappeenrannassa.