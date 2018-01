Leijahiihtäjät kiitävät jälleen Immalanjärven jäällä — Katso imatralaisen Janne Janssonin taidonnäyte Immalanjärvi on leijahiihtäjien suosiossa. Kuhina keskittyy viikonloppuihin, jolloin taivaalla voi olla yhtä aikaa jopa kymmenkunta leijaa. Joonas Tapaninen Janne Jansson harrastaa leijahiihtoa nyt kolmatta talvea.

Tuulenpuuska nappaa leijapaketin matkaansa ja Janne Janssonin sukset nytkähtävät eteenpäin.

Keskitalven pakkaset ovat jäädyttäneet Immalanjärven ja tehneet paikasta Janssonille ja monille muille leijahiihtäjille arktisen paratiisin.

Tähän aikaan vuodesta Immalanjärvi on turvallisin paikka tähän hommaan. — Osmo Pellinen

— Onneksi sattui vapaapäivät juuri tälle viikolle, Lakasenpellolla lähellä Lietteen rantaa asuva Jansson myhäilee.

Luistimilla vaarallisempaa

Jansson aloitti leijahiihdon pari talvea sitten. Laskettelu oli alkanut kyllästyttää ja jokin uusi liikuntamuoto piti keksiä.

— Tässä Immalanjärvellä liikkuessa on vaikea olla kiinnittämättä huomiota leijahiihtäjiin. Siitä saimme kaverin kanssa idean mennä kurssille, kun olimme Ylläksellä.

Leijahiihto on leijalautailun talvimuoto, jossa liikutaan vapaasti tuulen voimalla vetoleijan vetämänä laskettelusuksilla, laudalla tai retkiluistimilla.

— Luistimilla homma on vähän vaarallisempaa. Ensimmäisenä talvena kokeilin kerran jopa hokkareilla. Silloin hirvitti välillä oikeasti, Jansson naureskelee.

Neljä senttiä teräsjäätä

Leijahiihtäjien odotus on tänä talvena ollut pitkä, sillä jäiden tuloa on jännitetty viime päiviin asti.

Tuulinen talvipäivä toi myös Imatran Saareksiinmäellä asuvan Osmo Pellisen kesyttämään tuulta Vuoksenniskalle.

— Tähän aikaan vuodesta Immalanjärvi on turvallisin paikka tähän hommaan, Pellinen sanoo.



Vaikka jäät ovat vahvistuneet viime päivinä, jäätilanne eteläisessä Suomessa on edelleen melko heikko.

— Ei tuolla keskellä järveä ole nytkään kuin neljä senttiä teräsjäätä. Saimaalla ei ole sitäkään. Siellä pitää oikeasti tietää, minne menee tai voi joutua uimaan. Ja siihen ei ole varaa.

Pitkän ajan sääennusteet lupaavat leijahiihtäjille hyvää, sillä kelien lauhtumista saataneen odottaa viikkokaupalla.

— Kyllä Saimaallekin vielä ehditään. Jos ja kun pakkaset jatkuvat ja lunta on näin vähän, jää paksuuntuu muutamalla sentillä joka päivä, Pellinen laskeskelee.

Itätuulella paras pöhinä

Immalanjärvellä kuhisee varsinkin viikonloppuisin, jolloin taivaalla voi olla yhtä aikaa jopa kymmenkunta leijaa. Lisäksi järvi on hiihtäjien, pilkkijöiden ja luistelijoiden suosiossa. Lasten iloksi Lietteen rannalle on tuotu myös napakelkka.

Joonas Tapaninen Osmo Pellisen odotus palkittiin tiistaina, kun hän pääsi ensimmäistä kertaa lautailemaan tuulen mukana Immalanjärven jäällä.

— Porukkaa tulee läheltä ja vähän kauempaa, Janne Jansson kertoo.

Jos valinnanvaraa on, leijahiihtäjät menevät sinne, missä milloinkin on parhaat tuuliolot.

— Immalanjärvellä on hyvä vedellä silloin, kun tuulee idästä. Nyt tuuli on ollut aika vaihteleva, välillä yltyy ja sitten on taas aivan tyyntä.

Kypärä on ehdoton

Oikeanlainen varustus on leijahiihdossa välttämätön, sillä vauhdikkaassa lajissa piilee myös vaaroja.

— Kypärä on ehdoton, tietysti leijan ja trapetsin lisäksi. Minulla on lisäksi selkäpanssari, joka suojaa häntäluuta tärskyiltä. Jäällä käy myös kova viima, joten posket on hyvä suojata esimerkiksi kommandopipolla, Osmo Pellinen sanoo.

Muuten riittää ohuempikin vaatekerta.

— Jos pystyy pitämään itsensä lämpimänä niin kauan, että saa leijan ylös, niin sen jälkeen onkin jo hiki, Pellinen lupaa.