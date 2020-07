Poliisi kaipaa havaintoja varkauksista viime viikolta – Peltolasta varastettiin musta Peugeot

Varkaudet ovat työllistäneet poliisia edellisen viikon aikana Etelä-Karjalassa, kerrotaan Kaakkois-Suomen poliisin tiedotteessa.

Voisalmessa Lappeenrannassa on murtauduttu työmaalle perjantain ja lauantain välisenä yönä. Murto on tapahtunut varttia vaille iltakuuden ja aamuseitsemän välisenä aikana. Poliisi tutkii tapausta varkautena.

Peltolasta Tietäjänkadulta on varastettu henkilöauto. Auto on musta Peugeot 106 ja sen rekisteritunnus on BIL-276. Varkaus on tehty tiistaina 21. heinäkuuta tai keskiviikkona 22. heinäkuuta. Tapausta tutkitaan moottorikulkuneuvon käyttövarkauden nimikkeellä.

Imatralla on tehty viikonlopun aikana kaksi murtoa. Mansikkalan Neulekadulla sijaitsevalta työmaalta on viety työkaluja ja ilmalämpöpumppuja. Rikos on tehty perjantain iltapäiväneljän ja lauantain aamukymmenen välillä. Asiaa tutkitaan varkautena.

Korvenkannassa Piikadulla murtauduttiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä yrityksen tiloihin. Varkaat veivät mukanaan kuparikaapelia.

Poliisi pyytää ilmoittamaan silminnäkijähavainnot sekä muut tapauksia koskevat tiedot vihjepuhelimeensa 0295414559. Sähköpostitse tietoja voi lähettää osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi.