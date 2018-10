Seurakunnan eka vauva -kerhossa ei tarvitse olla superäiti. Tuoreiden lappeenrantalaisten äitien mukaan toisten tavallisten vanhempien kohtaaminen kasvokkain on tärkeää.

— Esimerkiksi somessa äitien Facebook-ryhmissä näkyy aika vaativiakin näkemyksiä siitä, millainen äiti pitäisi olla. Kerhossa taas huomaa, että kaikki ovat ihan tavallisia ihmisiä, naisia ja äitejä, joilla on samanlaisia kokemuksia kuin minulla, sanoo Huugo-pojan äiti Sara Syrjälä.



Kerhossa käyminen on äitien mukaan tärkeä yhteisöllinen hetki uudessa elämänvaiheessa.

— Itseäni yllätti se, kuinka haastavaa oli jäädä pois töistä ja luopua työporukan päivittäisestä sosiaalisesta kanssakäymisestä. Saattaa olla sellaisia päiviä, että oma mies on ainut sosiaalinen kontakti. Sitten odottaa kuin kuuta nousevaa sitä, että hän pääsee töistä. Myös monet kaverit ovat päivätöissä, joten aamupäivät voivat olla hyvin yksinäisiä, sanoo Laura Hiltunen, Emma-vauvan äiti.



Lappeenrannan keskustassa Koulukatu 10:ssa toimiva ensivauvakerho on suunnattu nimenomaan ensimmäisen lapsensa saaneille. Ryhmän koko vaihtelee tapaamiskerroittain, mutta keskimäärin paikalla on kymmenisen kerholaista.

Parhaat kaverit jäivät työpaikalle, kun äitiysloma alkoi

Ensimmäisen lapsensa saaneille kerho tarjoaa vertaistukea. Monilla kerhossa käyvillä äideillä ei entuudestaan ole ollut ystäviä, jotka olisivat samassa elämäntilanteessa. Kaikkien kerholaisten vauvat ovat nyt alle vuoden ikäisiä, mutta kerhoon saa tulla jo raskausaikana.

— Silloin kun jäin äitiyslomalle, yhtäkkiä päivät vain tyhjenivät. Töihin jäivät omat parhaat kaverit. Kerhossa käyminen on ollut minulle todella tärkeää, Sara Syrjälä sanoo.



Kerhossa lauletaan ja leikitään lasten kanssa, mutta tärkeimpänä asiana äidit pitävät keskustelua ja kokemusten jakamista.

— Tämä on mukava yhteinen harrastus minulle ja vauvalle, mutta ehkä kuitenkin enemmän minun harrastukseni. Lapsi viihtyy täällä hyvin, ja minulle toisten äitien vertaistuki on valtavan tärkeää. Kuin myös se, että näkee eri ikäisiä vauvoja ja eri kehitysvaiheita, Laura Hiltunen pohtii.



Niinkin yksinkertainen asia kuin kahvin juominen ja pullan syöminen toisten seurassa piristää. Äidit huomauttavat, että kerhossa lasten kanssa ehtii olla tiiviisti, koska kodin työt eivät häiritse eikä televisio pauhaa.

— Kerhossa käyminen katkaisee mukavasti päivää kotona. Mauno tykkää ihan hirveästi käydä täällä, kertoo Mauno-vauvan äiti Miina Hakulinen.

Jenni Hirvinen Kerho on tärkeä tuki ensimmäisen lapsensa saaneille. Kuvassa Miina Hakulinen ja Mauno Hakulinen (takarivissä vasemmalta), Essi Piironen ja vauva, jolla ei vielä jutun teon aikaan ollut nimeä, Sara Syrjälä ja Huugo Syrjälä, Kaisa Malinen ja Lauri Malinen, Susanna Lundqvist ja Eeva Lundqvist (eturivissä vasemmalta), Maiju Nuutinen ja Niilo Summanen, Piia Karvonen ja Iina Karhu, Heidi Kuosmanen ja Joel Tiilikainen sekä Laura Hiltunen ja Emma Hiltunen.

Puheenaiheina sormiruoka ja mahan toiminta

Äitien puheenaiheet pyörivät äitiyden ja vauva-arjen ympärillä. Vauvan nukkumisesta, syömisestä ja terveydestä puhutaan paljon, ja sormiruokareseptejä ja unikouluvinkkejä jaetaan auliisti.



Kerhon ohjaaja Maarit Karjalainen kertoo, että äitejä neuvotaan hyvin maanläheisissä asioissa, esimerkiksi siinä, miten äitien kannattaa reagoida vauvan reaktioihin.

— Voidaan puhua vauvojen mahan toiminnastakin, Laura Hiltunen sanoo nauraen.



Karjalaisen mukaan ensivauvakerho pyörii jatkuvasti, joten uudet äidit ovat tervetulleita mukaan. Lappeenrannan seurakuntien varhaiskasvatuksella on myös muun muassa musiikkileikkikerhoja ja kerhoja taaperoikäisten vanhemmille.