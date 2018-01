Yksi ennakkoäänestyspäivä jäljellä, Etelä-Karjalan korkeimmat äänestysprosentit tässä vaiheessa Ruokolahdella ja Savitaipaleella Ennakkoäänestys päättyy huomenna tiistaina. Koko Kaakkois-Suomen vaalipiirin äänestysaktiivisuus oli maanantai-iltana 31,7 prosenttia. Koko maassa vastaava luku on 29,9.

Lähes joka kolmas kaakkoissuomalainen äänioikeutettu oli käynyt äänestyskopissa maanantai-iltaan mennessä. Viimeinen kotimaan ennakkoäänestyspäivä on huomenna tiistaina 23. tammikuuta.

Etelä-Karjalan kunnista korkeimmat äänestysprosentit ovat tässä vaiheessa Ruokolahdella ja Savitaipaleella. Koko vaalipiirissä vilkkaimmin on äänestetty Enonkoskella, jossa äänestysprosentti on 40,3. Vähiten ääniä on annettu Kotkassa, jossa äänestysprosentti on 21,4.

Ennakkoon äänestäneet, tilanne 22. tammikuuta

Imatra: 33,8 prosenttia äänioikeutetuista eli 7478 ääntä

Lappeenranta: 33,3 prosenttia äänioikeutetuista eli 19139 ääntä

Lemi: 26,5 prosenttia äänioikeutetuista eli 629 ääntä

Luumäki: 36,3 prosenttia äänioikeutetuista eli 1418 ääntä

Parikkala: 32,3 prosenttia äänioikeutetuista eli 1395 ääntä

Rautjärvi: 31,4 prosenttia äänioikeutetuista eli 930 ääntä

Ruokolahti: 38,1 prosenttia äänioikeutetuista eli 1642 ääntä

Savitaipale: 37,6 prosenttia äänioikeutetuista eli 1121 ääntä

Taipalsaari: 32,3 prosenttia äänioikeutetuista eli 1195 ääntä.

Lähde: Vaalit.fi, tilanne 22.1. klo 20.