Kakkola vaatii lentoasemasäätiöltä kokonaistaloudellista selvitystä kentän hyödyistä — Lentokentän tuki jäi vielä pöydälle kaupunginhallituksessa, päätös vasta ensi vuonna

Lappeenrannan lentoasemasäätiö ei saanut maanantaina kaupungilta pyytämänsä 750 000 euron sijoitusta säätiön säädepääomaan.

Valmiutta päätöksentekoon ei ollut, joten kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan esitys jäi pöydälle. Päätöksenteko siirtyy ensi vuodelle, sillä kokous oli vuoden 2019 viimeinen.

Päätös on hienoinen yllätys, sillä lentokenttäyhtiön taloudellinen tulos jää tänä vuonna pakkaselle ja toiminnan jatkaminen ajautuu vaikeuksiin ilman tukipäätöstä.

Jatketaanko vai ei?

Tukitarpeen taustalla lentoaseman saama 800 000 euron väliaikainen tuki viime kesältä.

Liikenne- ja viestintäministeriön lentokenttätuki viivästyi Juha Sipilän (kesk.) hallituksen erottua viime keväänä ennen vaaleja.

Lentokenttäyhtiön heikon taloudellisen tilanteen vuoksi se ei kykene maksamaan väliaikaiseksi suunniteltua tukea takaisin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.) sanoo, että kentän tukemisessa on kyse siitä, jatketaanko lentoliikennettä vai ei.

— Kaupunginhallituksen jäsenet haluavat vielä perehtyä asiaan. Esitimme paljon kysymyksiä säätiön toimitusjohtajalle, mutta kaikkia ei ehditty käydä läpi.

Uusi selvitys vaikutuksista

Kakkolan mukaan jatkossa säätiöltä odotetaan kokonaistaloudellista selvitystä siitä, mitä hyötyä kenttä tuo kaupungille veroina, palvelumaksuina ja matkailutuloina.

Taloustutkimus Oy:n keväällä julkaisema selvityksen mukaan matkailutulo nousee lähivuosien aikana jopa kymmeniin miljooniin euroihin.

Kakkola ei tyrmää selvityksen tuloksia ja euromääriä, mutta pitää niitä suuntaa antavina. Nyt kentällä on säännöllistä matkailijavirtaa ja se antaa vahvemman pohjan selvitystyölle.

— Lentokentällä on enemmän liikennettä kuin alkuvaiheessa. Nyt meidän on mahdollista haastatella matkailijoita tarkemmin siitä, minne he menevät, mistä he tulevat, miten he kuluttavat ja mitä he tekevät Lappeenrannassa.

Hiilineutraali vuonna 2030

Kaupunginhallitus käsitteli maanantaina myös vihreiden tekemää valtuustoaloitetta, jossa vaadittiin Lappeenrannan lentoaseman liiketoimintasuunnitelman, alueellisen nettovaikutuslaskelman ja ilmastosuunnitelman tekemistä.

Sekin jäi pöydälle.

Säätiö esitteli kaupunginhallitukselle maanantaina liiketoimintasuunnitelmaansa. Osana suunnitelmaa säätiö on laatinut asemalle ympäristöohjelman.

Tavoitteena on, että lentoasema toimii hiilineutraalisti vuoteen 2030 mennessä.

Ympäristöohjelmassa on mukana yhdeksän erilaista ympäristöhanketta.

Myös valtion tukea tarvitaan

Liiketoimintasuunnitelman mukaan säätiön omistama lentokenttäyhtiö tarvitsee kaupungin tukea vuoteen 2025 saakka. Sen jälkeen kenttä on omillaan.

Liiketoimintasuunnitelman mukaan tuen tarve vähenee 2023 noin puoleen miljoonaan euroon.

Ensi vuonna Lappeenrannan kaupungin tuki on 1,4 miljoonaa euroa.

Jos lasketaan jo annettu tuki ja vuoteen 2022 tehdyt varaukset, lentokenttätuki nousee noin kahdeksaan miljoonaan euroon.

Lisäksi lentokenttäyhtiö tarvitsee valtion tukea jatkossakin vuosittain 900 000 euroa vuosina 2020-2022.