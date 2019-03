Hahlon tytöt mestareiksi uudella SE-tuloksella

Simpeleen Hahlon Sonja Myllys, Aino Nenonen ja Emmi Lähteenmäki osallistuivat ilma-aseiden joukkue SM-kisoihin, jotka pidettiin 2.—3.3. Turun Kupittaalla. Kolmikko voitti viime vuotiseen tapaan ilmakiväärin mestaruuden sarjassa N16 hienolla, uudella suomenennätystuloksella 1184,5. Viikonloppuna pidetyissä kilpailuissa tytöt osallistuivat myös naisten sarjaan sijoittuen siinä kuudensiksi.

Ensi vuonna joukkueella on vielä kerran mahdollisuus parantaa nimissään olevaa ennätystä, ennen kuin he siirtyvät ampumaan ylempiin sarjoihin. Seuraavat isot kilpailut, joihin tytöt aikovat osallistua, ovat Tampereella huhtikuussa järjestettävät henkilökohtaiset SM-kilpailut.

Hahlon sisäampumarata elektronisine taululaitteineen luo kolmikolle puitteet ampumaurheilun harrastamiseen. He harjoittelevat säännöllisesti 3-4 kertaa viikossa ja kilpailuja on näin talvikaudella on lähes joka viikonloppu. Lisäksi Emmi Lähteenmäki ja Aino Nenonen valittiin valtakunnalliseen ampumaurheilun akatemiaan, joka järjestettiin Savonlinnan Tanhuvaarassa. Neljässä eri jaksossa pidetyt ampumaurheiluleirit ovat tältä kaudelta ohi, mutta koko kolmikolla on aikomus hakea akatemiaan myös ensi talveksi.