Vanhojen moottoripyörien ystäviä ympäri Eurooppaa kerääntyi viikonlopuksi Varpasaareen Imatralle — Katso kuvat Panther-moottoripyörien kokoontumisesta!

Panther-ralli järjestetään kansainvälisesti vuosittain. Tänä vuonna ralli on ensimmäistä kertaa Suomessa.

Tänä viikonloppuna Imatralla järjestetään vuosittainen kansainvälinen vanhojen moottoripyörien kokoontuminen, Panther-ralli. Sen järjestää Panthers Owners Club, jonka juuret ovat Englannissa. Ralli järjestetään ensimmäistä kertaa ikinä Suomessa.

Suomen ensimmäistä rallia järjestämässä ollut Vesa Vuorela kertoo, että Pantteri-klubi on perustettu 1970-luvun puolessa välissä. Ensin ralleja järjestettiin paikallisesti Englannissa, jonka jälkeen alkoivat kansainväliset rallit. Hän on itse käynyt ralleissa neljä kertaa.

— Oma budjetti riittää käymään ralleissa viiden vuoden välein, hän sanoo.

Edellisen kerran hän oli mukana vuonna 2016, jolloin tapahtuma järjestettiin Englannissa Silkstonessa. Tuolloin ralliorganisaattori kertoi Vuorelalle, että vuodelle 2019 ei ole vielä nimetty rallipaikkaa.

— Hän sanoi, että he eivät ole koskaan käyneet Suomessa, ja että onnistuisiko järjestää täällä. Kyselin sitten muilta suomalaisilta, eikä heitä tarvinnut kauaa yllyttää. Ja täällä sitä nyt ollaan, hän iloitsee.

Pitkiä ajomatkoja

Varpasaareen Panther-ralliin on kerääntynyt ihmisiä Suomen ja Englannin lisäksi muun muassa Saksasta ja Kanadasta asti. Osalla takana on 4 000 kilometriä ajoa jo takana ennen tapahtumaa, ja joidenkin matka on kestänyt jopa pari viikkoa. Moottoripyörät ovat vanhoja, uusimmatkin ovat vuodelta 1965.

— Tuolla matkalla ja noilla vehkeillä vähän puutuu jo selkä sekä takapuoli, Vuorela naurahtaa.

Imatralle ralliin on saapunut saksalainen Isabel, jolla ajettavaa on kertynyt 1 200 kilometriä. Hänen matkansa taittui viidessä päivässä.

— Ajoimme melko hiljakseltaan, ja katselimme eri paikkoja matkan varrella, hän kertoo.

Hän ei ole vielä hirveästi ehtinyt nähdä Imatraa, mutta Varpasaari saa kehuja.

— Tämä on upea paikka joen varrella. Ja sää on myös ollut hyvä, hän iloitsee.

Santeri Tynkkynen Saksalainen Isabel päräytti Imatralle 1200 kilometrin matkan.

Telttamajoitus

Suurin osa ralliin saapuneista ovat eläkeikäisiä ja vanhempaa porukkaa. Vuorelan mukaan pääsääntöisesti ainoastaan suomalaiset ovat työikäisiä, muut ovat vanhempia.

— Tuossa on kaksi yli 80 vuotiasta kaveria, jotka ovat tulleet tänne 2000 kilometrin matkan, hän kertoo.

Perjantaista sunnuntaihin kestävän tapahtuman aikana he ajavat Imatran alueella kiertoajelun, käyvät katsomassa koskinäytöksen, sekä pitävät Varpasaaressa erilaisia pelejä sekä arpajaisia.

Mukana tapahtumassa on 53 rallilaista ympäri maailmaa, ja kaikki ovat viihtyneet tapahtumassa hyvin. Osa matkailijoista nukkuu mökeissä ja osa teltoissa. Vaikka rallimaksuun kuuluukin aamupala, niin monilla mukana on myös trangiat, jolla kahvit keitellään ja ruokaa tehdään. Porukka on viihtynyt tapahtumassa hyvin.

— Olemme vuosia ajelleet heidän luokse Englantiin, ja nyt he tulivat tänne. Se on aika jännää, Vuorela kertoo liikuttuneena.

Santeri Tynkkynen Kunniapuheenjohtajan, Englannin Rotherhamissa asuvan Stevien pyörä on vuodelta 1936. Se on yksi rallin vanhimmista.

Santeri Tynkkynen Kun vanhoilla pyörillä ajetaan pitkiä matkoja, niin huoltotoimenpiteet ovat tarpeellisia.

Santeri Tynkkynen Suurin osa rallilaisista majoittuu viikonlopun yli teltassa.

Santeri Tynkkynen Tässä kaksi melko erilaista tapahtumaan osallistuvaa pyörää.