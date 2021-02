Vaikka asemalla on tavallista hiljaisempaa, on henkilöstöllä kädet täynnä työtä, kertoo rajatarkastusaseman päällikkö Antti Vahe.

Imatran rajanylityspaikka sulkeutui henkilöliikenteeltä kokonaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Rajan sulkeminen ei herättänyt rajanylittäjissä kovinkaan suurta hämminkiä, sillä asiasta on tiedotettu laajasti.

– Sunnuntaina tänne oli tullut pari henkilöä, jotka halusivat ylittää rajan – joten opastimme heidät Nuijamaan rajanylityspaikalle, kertoo rajatarkastusaseman päällikkö, kapteeni Antti Vahe.

Toistaiseksi henkilöliikenne kulkee Kaakkois-Suomen rajalla vain Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen kautta.

Piia Kaskinen Tullissa mahtuu nyt asioimaan.

Imatran rajanylityspaikalla näytti maanantaina iltapäivällä melkoisen tyhjältä. Pari rajan yli aikovaa rekkakuskia tullin tiloissa odotteli, sillä raskas liikenne pyörii Imatran raja-aseman kautta normaalisti.

Nelisenkymmentä ylittäjää vähemmän per päivä

Imatran rajanylityspaikan ylitti suunnilleen 180 ihmistä sekä lauantaina että sunnuntaina, Vahe arvioi.

Määrä oli päivässä nelisenkymmentä vähemmän kuin tavallisesti.

Maahan tulevan ja maasta lähtevän raskaan liikenteen välillä ei ole suuria eroja, vaan molempia on ollut suunnilleen saman verran.

– Täällä Imatran rajalla meitä on selvästi vähemmän kuin aiemmin, sillä ihmisiä on siirretty länsirajalle, valvomaan sisärajoja. Ja vaikka täällä on tavallista hiljaisempaa, ei näitäkään tiloja ei voi jättää tyhjilleen.