Kultasakaali saapuu Suomeen todennäköisimmin kaakon kautta — Tunnistatko vieraslajin, kun ensimmäinen tassuttelee vastaan?

Kultasakaalin saapumista on povattu jo vuosia, mutta varmoja havaintoja siitä ei ole Suomessa vielä saatu. Kultasakaali katsotaan haitalliseksi vieraslajiksi ja se on lainsuojaton, jos ihminen tuo sen Suomeen. Omin jaloin maahan saapuvana se on suojeltu.