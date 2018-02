Anne Tynkkynen taisteli itsensä terveeksi ja harppasi uuteen — Tuore vetykioskin yrittäjä tietää, että itseään ei saa vetää liian lujille Stressiä seurannut syömishäiriö on opettanut Anne Tynkkyselle, että tahtia on löysättävä heti, kun alkaa mennä liian lujaa. Helmikuun alussa Torikahvila Tarjasta tuli Torikahvila Anne Lappeenrannan kauppatorilla. Marleena Liikkanen Anne Tynkkynen herää aamuneljältä leipomaan ja valmistelemaan torikahvilan avaamista. Ensimmäiset asiakkaat tulevat heti, kun kioski aukeaa.

Torikahvila Tarjasta on tullut Torikahvila Anne helmikuun alussa Lappeenrannan kauppatorilla.

Kaikki asiakkaat eivät ole vielä ennättäneet tutustua Anne Tynkkyseen, joten hämmästys on suuri, kun tiskin takana kahvia, vetyä ja atomia tarjoilee uusi yrittäjä, eikä entinen Tarja Kiianen-Junnikkala.

Sisäänajovaihe kohti kevättä ja kesää

Marleena Liikkanen Torikahvila valaisee kauppatoria aamuyön hämärässä.

Ensi kokemusten perusteella Tynkkynen kokee tehneensä oikean siirron. Talvi oli hyvää aikaa aloittaa kahvikioskin yrittäjänä. Hän ennättää päästä työhön sisään ennen vilkastuvaa kevättä ja kesää.

— Tähän on ollut ihana tulla Tarjan jäljille. Vakioasiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan, joten tässä oli helppo aloittaa.

Asiaan ei yhtään vaikuta se, että pakkanen oli maanantaiaamuna päässyt kahvikioskiin: putket olivat jäässä, kaasulämmitin hajalla ja kattovalaisin pitkin pituuttaan lattialla.

— Naapurikahvilat antoivat apuaan, samoin avomies ja Tarja. Aamukahdeksan jälkeen sain kioskin toimimaan. Saatoin jo illalla nauraa aamun tilanteelle.

Pitkäaikainen haave omasta yrityksestä

Marleena Liikkanen Anne Tynkkynen on jo pitkään haaveillut omasta yrityksestä. Sopiva tuli kohdalle, kun Lappeenrannan kauppatorin kahviokioski oli myytävänä.

Tynkkynen tuli torikahvilaan Prisman S-pankin tiskiltä. Työ tuntui mukavalta, mutta hän oli jo pitkään haaveillut omasta yrityksestä.

— Halusin pienen yrityksen, jota voi pyörittää yksinään.

Hän otti yhteyttä Etelä-Karjalan yrittäjien projektipäällikköön Tarmo Soroseen, joka toimii välittäjänä yritysten omistajanvaihdoksissa. Sorosella ei kuitenkaan ollut tarjota Tynkkystä kiinnostavaa yritystä.

— Kun yrittäjäksi ryhtyy, yrityksen on oltava kiinnostava, sillä siinä joutuu olemaan täysillä mukana. Ei voi toimia yrittäjänä alalla, joka ei innosta.

Tynkkynen sanoo tämän kokemuksesta. Hän on imatralaisesta yrittäjäperheestä. Isällä oli rakennustarvikeyritys. Isä olisi halunnut tyttäristään jatkajan. Tynkkynen ei ollut kiinnostunut, sisko olisi ollut. Isä lopulta myi yrityksen.

— Tein isäni yrityksessä monia, ihan mukavia hommia, mutta se on eri asia kuin vastata itse kaikesta.

Siskon kanssa kahvila Imatrankoskella

Marleena Liikkanen Heimo Kosunen (vas.) tuli keskiviikkoaamuna syömään vedyn Anne Tynkkysen torikahvilaan. Seppo Kemppinen joi pienen kahvin.

Anne Tynkkysellä on myös omaa kokemusta yrittämisestä. Hän piti siskonsa kanssa kahvilaa Imatrankoskella. He perustivat Cafe Julian vuonna 1993 ja pitivät sitä kymmenen vuotta.

Siskokset suunnittelivat yritystä, kun Tynkkysen opiskelu Turun kauppakorkeakoulussa oli lopuillaan. Kun hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi, yrittäjän ura alkoi saman tien.

Sisarukset juurruttivat Imatralle kahvilakulttuuria parhaansa mukaan, mutta yrittäminen alkoi käydä raskaaksi.

Tynkkysellä oli pieni poika, ja hän oli mennyt mukaan Imatran kunnallispolitiikkaan 2000-luvun alussa. Hän toimi kaupunginvaltuustossa, lautakunnissa ja varajäsenenä kaupunginhallituksessa. Hän joutui toteamaan, ettei soveltunut politiikkaan.

— Koin olevani liian kiltti, eikä minulla ollut vallanhalua.

Sairastumisesta toipumiseen ja työkokeiluun

Marleena Liikkanen Jaana Veijalainen astuu sisään, kun Heimo Kosunen ja Seppo Kemppinen istuvat jo pöydässä.

Vuosien karvaalla kokemuksella Anne Tynkkynen tietää, että itseään ei saa vetää liian lujille, ei yrittäjänä eikä muutenkaan elämässä. Hän on elämänsä stressitilanteissa sairastunut anoreksiaan ja laihtunut huonoon kuntoon.

Pahimman vaiheen hän koki 15 vuotta sitten, kun hänen vaikeaksi muuttunut avioliittonsa oli kariutumassa. Hän laihtui ja laihtui sekä joutui lopulta sairaalahoitoon. Hän oli vuoden sairaalassa ja kolme vuotta psykoterapiassa. Poika asui sairaalahoidon aikana tätinsä luona.

— Minulle olisi jo kirjoitettu eläkepaperit, mutta päämääräni oli koko ajan palata normaaliin elämään ja työhön. Kävin Kelassa taistelemassa siitä, että pääsen mukaan työkokeiluun.

Tynkkynen vaati päästä työkokeiluun ja lopulta pääsi. Kokeiluajan lopulla hänelle tarjottiin töitä Prisman asiakaspalvelusta. Sieltä hän pääsi S-pankkiin.

Pankkiuransa lopulla hän suoritti Markkinointi-instituutissa finanssialan ammattitutkinnon.

Varoitusmerkit pitää tunnistaa hyvissä ajoin

Marleena Liikkanen Vety oli Anne Tynkkyselle aiemmin satunnainen tuttavuus, mutta nyt siitä tulee tuttuakin tutumpi.

Vaikeuksien voittamisessa on tarvittu paitsi omaa tahtoa myös avomiehen, perhepiirin ja ystävien tukea.

Elämässä koetut stressitilanteet ovat opettaneet Tynkkyselle sen, että varoitusmerkit pitää vastaisuudessa tunnistaa hyvissä ajoin. Kun elämässä alkaa mennä liian lujaa, pitää osata löysätä tahtia.

Kauppatorin tulevaisuus mietitytti

Marleena Liikkanen Hannu Heikkinen oli torikahvilan ensimmäinen asiakas keskiviikkoaamuna puoli seitsemältä.

Päätöstä yrittäjäksi ryhtymisestä helpotti se, että poika on aikuistunut ja alkaa pärjätä omillaan. Tynkkynen aloittaa työt aamuneljältä, ja työpäivä venyy usein kellon ympäri.

Tynkkysen äiti oli aluksi epäröivällä kannalla, sillä äiti pelkäsi tyttärensä joutuvan liian lujille. Päätöstä varjosti epämääräisyys Lappeenrannan kauppatorin tulevaisuudesta, mistä äiti oli tietoinen.

Halusin pienen yrityksen, jota voi pyörittää yksinään. — Anne Tynkkynen

Yrityksellä on vuokrasopimusta jäljellä neljä vuotta, ja se aika ainakin on turvattu. Lappeenrannan kaupunki on myös tehnyt periaatepäätöksen kehittää kauppatoria nykyisellä paikalla.

— Neljä vuottakin on lopulta pitkä aika, jossa ennättää tapahtua paljon. Suunnittelen elämääni kuitenkin siten, että voin jatkaa torikahvilassa mahdollisimman pitkään ja jäädä tästä työstä eläkkeelle.

Vanhat tutut tapasivat

Marleena Liikkanen Pasi Heikkinen asioi tiskillä, Jaana Veijalainen juo kahvia ja lukee lehteä.

Tarja Junnikkala-Kiiasen kahvikioski oli pitkään hiljaisessa myynnissä ja odotti mitat täyttävää ostajaa. Kun Tynkkynen otti myyjään yhteyttä, omistajanvaihdosprosessi käynnistyi saman tien.

Torikahvilan entinen ja nykyinen yrittäjä pitävät tiiviisti yhteyttä. Tynkkysestä Kiianen-Junnikkala tuntui vanhalta tutulta heti ensi tapaamisesta lähtien.

Tynkkynen kertoo saavansa runsaasti apua edeltäjältään, joka myös tuuraa häntä vapaapäivinä ja tulee kesäksi töihin.

Marleena Liikkanen Pekka Vihveräinen tuli kahville.

