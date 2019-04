Sukupuolineutraali opetus herätti keskustelun valtuustossa — Myös lastenvaunukilometrit nousivat päättäjien puheisiin

Aikuinen ei voi työntää lastenvaunuja tai rattaita kolmea kilometriä.

Tällaisen linjauksen teki ehkä itselleenkin hienoisena yllätyksenä Lappeenrannan kaupunginvaltuusto maanantain kokouksessaan. Päätös oli yksimielinen.

Tarkalleen ottaen vaunut ja kilometrit liittyivät Lappeenrannan koulutuspoliittiseen ohjelmaan. Valtuusto käytti ohjelman käsittelyyn runsaasti aikaa ja puheenvuoroja. Puheenvuorojen päätteeksi valtuusto äänesti kolmesta muutosesityksestä.

Ohjelmaan liittyvässä päiväkotien palveluverkkoperiaatteissa eli käytännössä päiväkotien sijoittelussa todetaan, että taajama-alueella päiväkotien pitää olla kävelymatkan päässä.

Sen jälkeen ohjelmaan oli lisätty vielä lause: Aikuinen voi työntää lastenvaunuja tai -rattaita kolme kilometriä.

Tämä ei valtuustolle kelvannut, vaan se hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä vihreiden Virpi Junttilan tekemän muutosesityksen, jonka mukaan lause pitää poistaa ohjelmasta.

Sukupuolineutraali opetus nousi keskusteluun

Vihreiden Leena Lipiäinen-Medjeralin esittämästä muutoksesta liittyen lasten varhaiseen apuun ja tukeen äänestettiin. Sanamuotoilu meni uusiksi äärimmäisen niukassa äänestyksessä lukemin 26—25.

Marjatta Moilanen (kd.) esitti, että koulutuspoliittisesta ohjelmasta poistetaan kohta, jonka mukaan uusien yksityisten perusopetusta antavien koulujen perustamiselle ei Lappeenrannassa ole tarvetta. Moilasen esitys hävisi äänestyksen 39—12.

Koulutuspoliittisessa keskustelussa käytettiin paljon aikaa keskusteluun opetuksen sukupuolineutraaleista toimintatavoista.

Perussuomalaisten Kalle Saarela ei kaikkia kirjauksia niellyt. Hän olisi Jani Mäkelän (ps.) tukemana halunnut, että ohjelmasta poistetaan lause, jonka mukaan Lappeenrannassa koulutetaan henkilöstöä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ymmärtämään sukupuolineutraaleja toimintatapoja, jossa sukupuolioletusten mukaista stereotyyppistä toimintaa ei ohjata eikä tueta.

Tästäkin äänestettiin, mutta perussuomalaisten esitys hävisi äänestyksen 36—15.

Vihreiden tuore kansanedustaja Hanna Holopainen muistutti, että kouluissa on havaittu ongelmia, jotka ovat tyypillisiä tytöille ja tyypillisiä pojille.

Niiden taustalla on Holopaisen mukaan tiukat ja ahtaat sukupuolinormit.

— Kyse on siitä, että sallittaisi kaikkien lasten olla sellaisia kuin ovat. On erilaisia tapoja olla tyttöjä ja poikia. Tasa-arvon kannalta ongelmia on tyttöjen ja poikien osalta. Ne lähtevät varhaiskasvatuksesta.

SDP:n Sanna Koskenranta liikkui puheenvuorossaan samoilla alueilla ja antoi tukea Holopaiselle.

— Vahvuus suomalaisessa peruskouluissa on, että ihmiset erilaisista taustoista voivat kasvaa toisten erilaisten ihmisten ympäröimänä. Toivon, että Lappeenrannassa panostetaan yhteiseen upeaan peruskouluun, sen sijaan että jakaudutaan eriytyneisiin pieniin yksiköihin.

Kiusaamiseen on puututtu

Kokoomuksen Jyri Hänninen kiitteli, että ohjelmassa on otettu erikseen kantaa kiusaamiseen.

— Lainvastainen teko käsitteenä on tuotu kiusaamisen rinnalle.

Keskustan Antti Arminen piti valmistelua puutteellisena.

— Valmistelu on tehty ylhäältä alaspäin. Hämmästelen tätä toimintatapaa.

Koulutuspoliittinen ohjelma sai sysäyksen vuonna 2018 tehdystä valtuustoaloitteesta.

Koulutuspoliittisen ohjelman lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti Myö liikutaa — liikkumisohjelma 2025:n.

Eksoten uusi perussopimus valmisteluun

Maanantai-iltana valtuusto hyväksyi myös Eksoten perussopimuksen päivityksen ja siihen liittyvän talouden tasapainotussuunnitelman valmistelun käynnistämisen.

Ohjelma puhutti valtuutettuja, ja he käyttivät runsaasti puheenvuoroja kokouksen aikana.

Perussopimus on kevään aikana käsittelyssä myös muissa Etelä-Karjalan kunnissa.

Vuoden 2020 alusta voimaan tulevalla perussopimuksella kaikki Etelä-Karjalan kunnat siirtävät uudistuvalla perussopimuksella edelleenkin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun kokonaisuudessaan Eksotelle.

Samalla maksuosuusjärjestelmä uudistetaan vastaamaan nykyistä ajantasaisemmin ja paremmin aiheuttamisperiaatetta.