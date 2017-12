Kolumni: Joulun vietto on siirtynyt yhä aiemmaksi, mutta samalla monet haluavat siitä jo vuodenvaihteeseen mennessä eroon

Kun olin lapsi, odotin jouluaattoa paitsi joulupukin ja lahjojen takia, myös siksi, että aattoaamuna sai koristella joulukuusen kotona ja mummolassa. Siitä se joulu alkoi.

Ei tullut kuuloonkaan, että kuusen olisi koristellut jo aatonaattona — en osannut sellaisesta haaveillakaan. Kun pallot oli saatu aattoaamuna kuusen oksille, pysyi kuusi vielä tovin pimenä. Jotta kuuseen sai laittaa valot, oli odotettava joulurauhan julistusta Turusta. Vasta tämän jälkeen joulu alkoi, sai laittaa valot kynttelikköihin ikkunalla ja istahtaa joulupöytään syömään kinkkua.

Loppiainen tammikuun toisella viikolla tuntuu olevan ikuisuuden päässä. Jouluverhot pois niin kuin olis jo!

Jouluvaloista on tullut talvivaloja

Lapsuudessa opitut joulutavat ovat yllättävän sitkeässä, mutta niin vain joulun aikataulu ja monet joulutavat tuntuvat muuttuneen. Enää eivät jouluvalot ole pelkkiä jouluvaloja, vaan enemmänkin talvivaloja. Muovikuusi ei karista neulasia, joten monessa kodissa kuusi kootaan olohuoneeseen heti itsenäisyyspäivän jälkeen.

Jos nykyaikana on kiire koristaa koti jouluiseksi jo ennen kuin on lumi maassa, niin vastaavasti joulusta halutaan tapaninpäivän jälkeen nopeasti eroon. Loppiainen tammikuun toisella viikolla tuntuu olevan ikuisuuksien päässä. Jouluverhot pois niin kuin olis jo! Johan sitä on katseltu joulua viikkotolkulla.

Kuka esittelee ensimmäisenä olkkarin talvityylin?

Osansa tässä aikataulujen aikaistumisessa on myös bloggareilla. Heillä on kiire kilpailla siitä, kuka ehtii enimmäiseksi esittelemään olohuoneen talvityylin. Ovathan he olleet jo ensimmäisenä esittelemässä myös sen kotinsa jouluilmeen jo siellä itsenäisyyspäivän tietämillä.

Olen tässäkin maijamyöhäisten joukossa. Joulu saa meillä aivan hyvin olla loppiaiseen tai jos neulaset suovat, vaikka vielä loppiaista seuraavaan viikonloppuun.

Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän uutistoimittaja.