Venäjän tullin lahjoittama tullikoira Jutta saapui keskiviikkona Vaalimaan kautta Suomeen

Venäjän tullin varapääjohtajan Oleg Gubaydulinin lahjoittama tullikoirakokelas Jutta saapui keskiviikkona Vaalimaan kautta Suomeen. Venäjän tulli lahjoitti Suomen tullille toukokuussa labradorinnoutajan pennun maiden 25-vuotisen tulliyhteistyön kunniaksi.

Jutalle oli tehty ennen maahan saapumista asiaan kuuluva rajatarkastus ja mikrosirutus. Rajaeläinlääkärin tarkastama koira on todettu hyväkuntoiseksi. Koira on myös tuontitullattu, koska se on eläin ja tuotu muutoin kuin matkustajatuontina, tulli tiedotti keskiviikkona.

Suomen tulli Jutta tapasi uuden kouluttajansa Jussi Plantingin ensimmäistä kertaa Pietarissa ja tykästyi tähän heti.

Labradorinnoutaja Jutta aloittaa tullikoirana Helsinki-Vantaan lentokentällä. Ennen uuden työn aloittamista koira koulutetaan etsimään huumausaineita.

Opettelemista riittää, sillä ohjaaja, tullitarkastaja Jussi Plantingilla on ollut koiran kanssa hieman kielivaikeuksia, koska koiralle on puhuttu aiemmin vain venäjää.

Kieliongelmat ovat selätettävissä, sillä Juttaa kuvaillaan touhukkaaksi ja uteliaaksi koiraksi.

Jutalle määrätty koiranohjaaja Jussi Planting on tehtävässä uusi. Plantingilla on taustaa tullin tavara- ja varastovalvonnassa.

—Koiranohjaajan tehtävältä odotan uuden oppimista sekä uusia kontakteja muihin valvontaviranomaisiin. Se, että ensimmäinen tullikoirani on Venäjän tullin lahjoitus, tuo tehtävään myös kansainvälisen näkökulman, summaa Planting.

Suomen tulli Jutalla on edessään paljon opittavaa, kuten suomenkielisten komentojen ymmärtämistä. Kuvassa Jutta Vaalimaalla yhdessä ohjaajansa Jussi Plantingin kanssa.

Suomen tullin palveluksessa on 47 tullikoiraa eri puolilla maata. Koirat työskentelevät tavaraan kohdistuvien kieltojen ja rajoitusten valvonnassa. Suurin osa koirista etsii huumausaineita, mutta osa huumekoirista on koulutettu myös savukkeiden, nuuskan ja käteisen rahan etsintään. Tullin palveluksessa työskentelee myös aseiden ja räjähteiden etsitään koulutettu koira sekä ruokakoira.

Tullikoirista on Suomelle vuosittain iso hyöty. Tullikoirille kertyy vuodessa yhteensä yli 30000 etsintäsuoritusta. Esimerkiksi ruokakoira on löytänyt vuodessa yli tuhat kiloa eläinperäisiä elintarvikkeita.