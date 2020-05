Koronakevät innosti remontoimaan – Ennen kaikkea aikaa on enemmän, vaikka korjaustarvekin on huomattu

Koronakevät on innostanut maalaamaan ja tapetoimaan kodin seiniä sekä uusimaan lattioita ja kohentamaan mökkejä. Perheillä on enemmän aikaa, kun monet lasten ja aikuisten harrastukset ovat karanteenien takia seisahduksissa.

Juuri näin vakuuttaa taipalsaarelainen Heidi Yli-Kankahila käyneen. Heillä on meneillään mökin ja erillisen saunarakennuksen remontti. Nelihenkinen perhe oli lauantaina valitsemassa ulkomaaleja.

– Harrastuksesta vapautunutta aikaa on käytetty muun muassa oikeitten värisävyjen valitsemiseen. Kysymys on nimenomaan siitä, että remontille on enemmän aikaa.

Suurehko remontti tuskin valmistuu edes koronan avittamana vielä tänä kesänä.

– Toiveissa on, että sauna olisi kylpykunnossa juhannukseen mennessä.

Maali- ja petsivalikoimaa tutki myös lappeenrantalainen Anne Pohjanen. Myös hänen mielestään koronalla oli melko iso rooli omissa suunnitelmissa.

– Kunnostan vanhemmiltani lunastettua vanhaa mökkiä Puumalassa. Sinne on saatu tänä keväänä kuivakäymälä ja nyt etsin mieleistä väriä kokeiltavaksi mökin sisäseiniin.

Pohjanen naurahtaa odottavansa, että mies palaa juhannuksena energisenä lomalle työkomennukseltaan Moskovasta ja ryhtyy remontoimaan. Puolison oleskelu Moskovassa antaa kuitenkin syytä myös huoleen Venäjän tautitilanteen takia.

Kai Skyttä Anne Pohjanen on jo saanut uuden kuivakäymälän vanhalle kesämökille Puumalaan. Seuraavaksi ohjelmassa on mökin sisäseinien maalausta.

Korjausvelka huomataan, kun kotona ollaan enemmän

Lappeenrannan alan erikoismyymälöistä arvioidaan, että kevään myynti on ollut vilkkaampaa kuin ehkä etukäteen koronakaranteenien takia odotettiin. Myyntipäällikkö Tarja Tolvanen Värisilmästä on pannut ilahtuneena merkille, että ihmiset hankkivat tarvikkeita kaikenlaisiin pieniin kotiremontteihin. Innostus tuli myönteisenä yllätyksenä.

– Muutos alkoi näkyä helmikuun loppupuolella, jolloin kerrottiin ensitietoja ulkomaanmatkojen peruuntumisista. Voi olla, että säästyneitä matkarahoja laitetaan kodin kunnostamiseen.

Etätyöskentely kotona on saattanut vauhdittaa remontteja sillä tavalla, että oikeasti on nähty remontin tarve. Tätä mieltä on kauppias Pirketta Sjöroos Noblessa-keittiöistä.

– Esimerkiksi jatkuvasti kotona ruokaa laittaessa huomaa, jos on jotakin korjattavaa tai kokonaan uusittavaa.

Ei pelkästään kevätsesongin ansiota

K-rautakauppias Timo Tersa laskee, että myynti on lisääntynyt kevään aikana noin viitisen prosenttia. Korona on osallisena, ei pelkkä kevätsesonki.

– Uskon, että tänä vuonna ihmiset laittavat monin tavoin paikkoja kuntoon kotona ja mökeillä. Remontit ovat myös hyväntuulisia, sillä niihin on aikaa, eikä tarvitse tehdä kiireessä. Tuskin monikaan suuntaa ihan heti lomailemaan ulkomaille, vaikka rajat alkaisivat vähitellen avautua.

Sistekin myyntijohtaja Antti Ryynänen sanoo asiakkaita riittäneen, mutta mistään isosta ryntäyksestä ei voida puhua. Hän on samaa mieltä siinä, että varattua matkakassaa on siirretty remonttikuluihin.

– Toisaalta rahatilanne näyttää olevan kahtalainen koronan takia. Työpaikkansa säilyttäneillä on enemmän varaa ja kukaties myös vapaata aikaa tehdä remonttia. Toiset voivat lomautettuina tai irtisanottuina joutua miettimään perheen budjettia tarkemmin, vaikka aikaa remonttiin olisikin.

Keittiömaailman suunnittelijan Riitta Tellan mukaan ennakkoon arvioitiin yleisesti, että koronan takia yksityinen kulutus vähenisi runsaammin kuin se lopulta näyttää tehneen.

– Vähennys voi olla noin neljänneksen luokkaa. Toisaalta meillä on päivystetty rajoitusten takia vain tiettyinä aikoina. Ensi viikolla palaamme tavallisempaan arkeen, mikä voi lisätä asiakkaiden tilauksia.

Kai Skyttä Ismo ja Tarja Ilves Lappeenrannasta harrastavat yhdessä kotinsa remontoimista. Seuraavaksi on vuorossa joko kylpyhuoneen laatoitus tai pihakeittiön rakentaminen.

Kodin remontointi yhteisenä harrastuksena

Rautakaupan laattavalikoimaa arvioivat Ismo ja Tarja Ilves. Pariskunta tuumii, että heillä rakennetaan ja remontoidaan aina tai ainakin suunnitellaan seuraavaa remonttia. Siihen eivät ole vaikuttaneet koronakaranteenit eivätkä vaikuta vuodenajat.

Kymmenvuotiasta taloa uusitaan ahkerasti. Varsinaista kunnostusta se ei kaipaa alun perin sadan vuoden taloksi rakennettuna.

– Teemme remontit yhdessä ja viihdymme hyvin kotona. Seuraavana on vuorossa joko kylpyhuoneen kaakeleiden uusiminen tai pihakeittiön rakentaminen. Pihakeittiö voisi olla näistä kahdesta ajankohtaisempi. Sitä on suunniteltu viisi vuotta.