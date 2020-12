Kymenlaaksossa varmistui joulunpyhinä ensimmäinen vakavamman Britanniasta löydetyn koronaviruksen mutaation kantaja. Kymenlaaksoon brittivariantin kantaja tuli Länsi-Euroopasta. Kymsoten infektioylilääkärin Risto Pietikäisen mukaan sairaanhoitopiirin tiedossa ei ole vielä tarkasti, kuinka paljon vakavammaksi ja herkemmin leviävämmäksi arvioitua koronavariaatiota on liikkeellä.

Taudin on tuonut Kymenlaaksoon yksi henkilö. Kymsote selvittää parhaillaan taudinkantajan lähiympäristöä ja koettaa estää taudin leviämisen laajemmalle.

– Oleellista on nyt selvittää kaikki tämän henkilön vaikutuspiirissä olleet, ettei tautia meidän tietämättämme pääse tulemaan lisää. Sellaisia, jotka brittivariaatiota kantavat voi olla toki muitakin.

Pietikäisen mukaan tutkijapiireissä on arvioitu, että mutaatio on herkemmin leviävä tavanomaiseen Covid-19-virukseen nähden. Brittivariaation on arveltu tarttuvan jopa 70 prosenttia Covid-19:ää herkemmin.

– Tämä huolestuttaa etenkin, kun asiantuntijat eivät ole kaikki yhtä mieltä siitä, onko brittivariantti vakavampi ja vaikeammin hoidettavissa kuin Covid-19.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) on ohjeistanut sairaanhoitopiirejä, että Britanniasta tulleet on testattava kahteen kertaan. Herkemmin leviämäpää virusmuotoa on esiintynyt myös Ruotsissa.

Joulunpyhinä Kymsoten koronavirustesteissä kävi tavanomaista vähemmän oireilevia potilaita. Pietikäisen mukaan on mielenkiintoista nähdä, ovatko oireita saaneet pantanneet testiin lähtöään ja näkyykö se testauspisteissä välipäivinä kävijäpiikkinä. Hänen mukaansa perhejoulujen muualta tulleiden vieraiden vaikutus nähdään jo alkuviikosta.

– Sitähän tässä jännitämme, minkälaisia jälkivaikutuksia joulunvietolla perhepiireissä on ollut. Viimeistään loppuviikosta tai viikon sisällä sen pitäisi näkyä.

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä totesi viime keskiviikkona, että Kymenlaakso jatkaa leviämisvaiheessa. Samoin joulukuun alussa annetut leviämisvaiheen rajoitukset ja suositukset ovat voimassa 10. tammikuuta saakka.