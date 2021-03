Eksote: 13 uutta koronatartuntaa, Etelä-Karjalassa tartuntoja yhteensä 601 tähän mennessä

Eksoten alueella on todettu 13 uutta koronatartuntaa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) mukaan Etelä-Karjalassa on varmistunut nyt yhteensä 601 koronatartuntaa.

Eksoten koronatilannetta seuraavan taulukon mukaan torstaina otettiin 462 koronanäytettä. Taulukkoon on merkitty torstaille 13 positiivista testitulosta.

Sairaalahoidossa on edelleen 7 koronapotilasta, kuten oli keskiviikkona ja torstaina.

THL kertoo omat koronalukunsa kello 12.

Rokotuksen Eksoten alueella on saanut 13 prosenttia väestöstä. Rokotuksia on annettu 16 644 kappaletta, toisen annoksen on saanut 2 064 eteläkarjalaista.

Yli 80-vuotiaista noin 80 prosenttia on rokotettu ja 75–79-vuotiasta 24 prosenttia.