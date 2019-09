Nimitys astunee voimaan lokakuun alusta lukien. Kontra-amiraali Markku Hassinen on nousemassa apulaispäälliköksi.

Kenraalimajuri Pasi Kostamovaara on nousemassa Rajavartiolaitoksen päälliköksi. Tasavallan presidentin odotetaan vahvistavan valtioneuvoston esityksen perjantaina 20. syyskuuta.

Nimityksen on määrä astua voimaan lokakuun alusta lukien. Nimitys on määräaikainen ja kestää vuoden 2024 loppuun asti.

Rajavartiolaitoksen apulaispäälliköksi esitetään kontra-amiraali Markku Hassista. Myös hänen virkakautensa kestäisi runsaat viisi vuotta.

Pasi Kostamovaara on palvellut Rajavartiolaitoksessa vuodesta 1986 lähtien muun muassa Suomen pysyvän EU-edustuston rajaturvallisuusasiantuntijana, Kaakkois-Suomen rajavartioston komentajana, Rajavartiolaitoksen esikunnassa raja- ja meriosaston sekä henkilöosaston osastopäällikkönä. Tällä hetkellä hän toimii Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkönä.

Kontra-amiraali Hassinen on ollut Rajavartiolaitoksen palveluksessa vuodesta 1987. Hän on toiminut muun muassa Suomen pysyvän EU-edustuston rajaturvallisuusasiantuntijana, Suomenlahden merivartioston komentajana ja Rajavartiolaitoksen esikunnan henkilöstöosaston osastopäällikkönä. Tällä hetkellä Hassinen on Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston osastopäällikkö.

Rajavartiolaitoksen päällikön virka tuli avoimeksi viran edellisen haltijan, kenraaliluutnantti Ilkka Laitisen jäätyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Rajavartiolaitoksen sotilasvirat voidaan täyttää niitä haettavaksi julistamatta.