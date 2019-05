Eksote on parantanut varautumista hellepotilaisiin — Hoivajohtaja kehottaa hankkimaan vanhuksille tuulettimet ennen kuin ne loppuvat kaupoista

Eksotessa ollaan viime kesää paremmassa valmiudessa kohtaamaan mahdollinen kesän hellekausi.

Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtajan sijainen, hoivajohtaja Taina Jaako sanoo, että asiaan on paneuduttu keskusteluissa heti viime syksystä lähtien ja mietitty asioita, jotka parantavat varautumista helteiden — tai jonkin muun yllättävän tilanteen — aiheuttamaan ruuhkaan.

— Viime syksynä on laadittu ohje miten ja missä järjestyksessä saadaan nopeasti lisää lyhytaikaispaikkoja hoivan yksiköihin ja kuntoutukseen, jos akuuttisairaala uhkaa ruuhkautua kovin paljon.

Jaako uskoo, että keskussairaala on nyt paremmassa valmiudessa vastaanottaa esimerkiksi päivystyspotilaita myös ruuhkatilanteessa kuin viime kesänä. Tuolloin akuuttisairaalan muutto uusiin tiloihin aiheutti osaltaan ongelmia toimintojen käynnistysaiheessa.

— Nyt käytännöt ovat muovautuneet toimiviksi ja päivystys vetää paremmin.

Minna Mänttäri K-sairaalan päivystys ruuhkautui viime kesän hellejaksolla. Ruuhkaa lisäsi uusien tilojen käyttöönoton sisäänajo samaan aikaan.

Kodeissa pitää osata varautua lämpöaaltoon

Kaikkein tärkeintä helteen tuoman kuormituspiikin pienentämisessä on Jaakon mukaan väestön informointi.

Eksoten eri hoito- ja hoivayksiköt pitävät huolen omien asiakkaidensa hyvinvoinnista ja tiedottamisesta mahdollisella hellekaudella, mutta tiedon saaminen muulle väestölle, erityisesti vanhuksille, on tärkeää.

— Jos tiedossa on esimerkiksi kahden viikon hellejakso, on tehostettava tiedottamista siitä, miten kotioloissa kannattaa kuumuuteen varautua. Tuulettimien käyttö, vaatteiden vähentäminen ja muut viilennyskonstit pitää olla tiedossa heilläkin, jotka eivät ole esimerkiksi kotihoitopalvelujen piirissä.

Viilennyskeinoista huolimatta tietyt perussairaudet saattavat pahentua helleoloissa. Silloin kannattaa Jaakon mukaan ottaa ensin puhelimitse yhteyttä päivystykseen, eikä välttämättä lähteä paikan päälle jonottamaan.

Joka asunnossa kannattaa olla edes yksi tuuletin — ja se kannattaa hankkia ennen kuin hellekausi alkaa. — Taina Jaako

Viime kesänä sekä sairaalan osastot että päivystys kuormittuivat hellekaudella pahasti. Jaakon mukaan eri yksiköiden kesken yhteistyössä on asioita käyty läpi ja organisaation pitäisi olla nyt paremmalla mallilla.

— Aina voi tietenkin tulla yllätyksiä, mutta sitten toimitaan tilanteen mukaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Yllätystilanteissa lisätyövoiman saanti on haaste

Jaakon mukaan keskussairaalassa on ollut melko täyttä koko talven ja henkilöstö on ollut tiukilla. Muun muassa norovirus ja influenssa ovat tuoneet lisäkuormitusta osastoilla. Norovirusta esiintyy yleensä harvemmin kesällä, influenssaa saattaa jonkin verran ilmetä kesäaikaankin.

Sijaistilanne on Jaakon mukaan parantunut, ja ainakin kesäksi on sijaisia eri yksiköihin Eksotessa saatu melko hyvin. Mahdollisten epidemioiden tai yllätystilanteiden vaatimaa lisätyövoimaa on sen sijaan haasteellisempaa saada.

— Jonkin verran voi henkilökuntaa siirtää tehtävistä toiseen priorisoimalla tehtäviä, esimerkiksi kouluterveydenhoitajia voisi käyttää sairaalatyössä tarvittaessa. Näissäkin tosin esteenä voivat olla esimerkiksi lääkelupamääräykset.

Mikäli sairaala ja sen ylipaikat täyttyvät, on joskus mahdollista hoitaa vaativampiakin potilaita hoivayksiköissä, mutta tämä riippuu täysin hoidon tarpeesta. Esimerkiksi lisähapen käyttö on yleensä mahdollista hoivayksiköissä, mutta sairaalan vuodeosasto on kuitenkin akuuttipotilaiden ensisijainen hoitopaikka, Jaako sanoo.

— Painotan edelleen etukäteisvarautumista ihan kaikelle kansalle. Joka asunnossa kannattaa olla edes yksi tuuletin — ja se kannattaa hankkia ennen kuin hellekausi alkaa.