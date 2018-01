Kunnallisveroprosentit ovat nousseet Etelä-Karjalassa pitkin 2000-lukua — Sote-palvelujen siirtyminen maakunnille muuttaa tilannetta Kunnallisveroprosentit ovat nousseet tasaisesti 2000-luvulla Etelä-Karjalassa. Iso kysymys on, saavatko sote-palvelut jatkossa järjestävät maakunnat verotusoikeuden.

Kunnallisveron suuntaus on ollut Etelä-Karjalassa ja koko maassa ylöspäin.

Savitaipaleella on nyt Etelä-Karjalan korkein kunnallisveroprosentti. Savitaipaleen valtuusto nosti veroprosenttiaan tälle vuodelle 0,5 prosenttiyksikköä 21,50:een.

— 21,50 on korkea, mutta se on tänä vuonna kaikista yleisin kunnallisveroprosentti, Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jukka Hakola sanoo.

Lappeenrannassa ja Lemillä kuntaveroprosentti on 21.

— Tyypillistä on, että kehitys veroprosenteista on alueittain samankaltaista. Eli vähän seuraillaan, mitä naapurikunnissa tilanne on, Hakola sanoo.



Heikko suhdanne

ja työpaikkojen

lähteminen nostavat

Kunnallisveroa korotetaan yleensä, jos suhdannetilanne on huono tai jos suuri työnantaja lopettaa toimintansa jossakin kunnassa. Myös valtionosuuksien leikkaukset ja veronkevennykset, jotka kutistavat kunnallisveroprosentin tuottoa, voivat johtaa veroäyrin nostoon.

— 2012—2015 oli suuria valtionosuusleikkauksia, jotka näkyivät selvästi veroprosenttien korotuksina, Jukka Hakola sanoo.

Savitaipaleella syynä veronkorotukseen tälle vuodelle oli halu tasapainottaa kunnan taloutta kuluvalla valtuustokaudella.

Puolen prosenttiyksikön korotus 21,50 prosenttiin tarkoittaa euroissa noin 240 000 euroa, Savitaipaleen kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen sanoo.

— Kunta on tehnyt vuodesta 2015 lähtien alijäämäisiä budjetteja. Haluamme kääntää kehityksen ylijäämäiseksi ja nostaa vuosikatetta kestävälle tasolle, Kainulainen sanoo.

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto teki poikkeuksellisen suuren kertakiristyksen veroprosenttiin syksyllä 2013, kun se päätti nostaa kunnallisveroa 19,50:stä 21,00 prosenttiin.

Lappeenrannan strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarisen mukaan veronkiristykseen oli kolme syytä. Ensinnäkin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) talous oli ajautunut kestämättömään tilanteeseen ja sen rahoitus piti turvata.

Toiseksi koulujen, päiväkotien, terveyskeskuskusten ja muiden kaupungin omistamien rakennusten vuokratasoa piti nostaa, että uudet rakennukset pystyttiin pitämään kunnossa. Kolmanneksi valtio oli tehnyt leikkauksia valtionosuuksiin.

— Jos näitä ei olisi ollut, veronkiristystä ei olisi tarvittu, Naukkarinen sanoo.



Sote-uudistus

vie kunnilta

tuloja ja tehtäviä

Sote- ja maakuntauudistus on näillä näkymin tulossa voimaan vuonna 2020. Silloin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille.

— Se on aivan valtava muutos. Keskimäärin noin puolet kunnan taloudesta lähtee, Jukka Hakola sanoo.

Vuodelle 2020 kunnat eivät voi vapaasti valita kuntaveroprosenttia, vaan se lasketaan vuoden 2019 kuntaveroprosentista vähentämällä noin 12,50 prosenttiyksiköllä.

Vaikka kuntaveroprosentti laskee, ei veronmaksajan verotus kokonaisuudessaan kevene. Sote-palveluihin käytettävät verot maksetaan jatkossa valtiolle, joka ohjaa maakuntien taloudenpitoa, Tampereen yliopiston kunnallistalouden professori Jarmo Vakkuri sanoo.

Iso kysymys on, miten sote-palvelut tulevaisuudessa rahoitetaan. Niiden kustannusten nousu on ollut yksi syy kunnallisveroprosenttien nousussa. Ainakaan toistaiseksi maakunnille ei ole tulossa verotusoikeutta.

— Pelkona on ollut, että jos maakunnille tulisi verotusoikeus, se voisi nostaa kokonaisveroastetta. Ainakaan kansainvälisessä vertailussa tälle pelolle ei ole perusteita, Vakkuri sanoo.



Naukkarisen mukaan Lappeenrannan päättäjien on käytävä periaatekeskustelu siitä, lasketaanko kunnallisveroa mekaanisesti 12,50 prosenttiyksiköllä vai enemmän.

— Meillä on talousohjelma, joka kestää tämän nykyisen valtuustokauden ja minun mielestäni se kestää myös seuraavan valtuustokauden. Minusta suunta ei missään nimessä ole ylöspäin. En näe mitään perustetta tai tekijää, jonka vuoksi sitä pitäisi nostaa.