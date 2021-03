Helsingin käräjäoikeudessa luettiin torstaina syyte lappeenrantalaiselle hieman yli 30-vuotiaalle miehelle eräässä maan historian suurimmista huumejutuista. Tapauksen käsittely alkoi keskiviikkona.

Lappeenrantalaista on pidetty keskeisenä tekijänä jutussa, jossa Hollannista on tuotu tai yritetty tuoda Suomeen erilaisia huumausaineita useilla eri kerroilla miljoonien eurojen arvosta.

Jutussa on kolmisenkymmentä syytettyä, joista osa on ulkomaalaisia. Jutun käsittelyyn on varattu aikaa juhannukseen saakka. Torstaina luettiin syytteitä myös muille jutun osallisille, joista neljä on suomalaisia.

Poliisin mukaan huumeita on tuotu useilla eri kerroilla kukkalastien mukana Hollannista Suomeen ja levitetty muun muassa pääkaupunkiseudulla, Kaakkois-Suomessa, muualla eteläisessä Suomessa sekä Pohjanmaalla. Osa huumeista kuljetettiin Ruotsiin.

Poliisi Lappeenrantalaismiehen hallusta löytyi muun muassa katkaistu haulikko.

Lappeenrantalaismies vangittiin joulukuussa

Torstaina lappeenrantalaiselle luettiin syytteet törkeästä huumausainerikoksesta sekä törkeästä ampuma-aserikoksesta. Syyttäjän mukaan mies on viime vuoden huhtikuussa Lappeenrannassa ja eräillä muilla paikkakunnilla laittomasti levitystarkoituksessa tuonut maahan, pitänyt hallussaan, kuljettanut ja kuljetuttanut sekä myynyt ja levittänyt huumausaineita suuren määrän.

Määrä pitää sisällään 4 kiloa kokaiinia, 44 kiloa amfetamiinia, 80 000 kappaletta ekstaasitabletteja sekä 100 000 kappaletta huumausaineeksi luokiteltuja ja alpratsolaamia sisältäviä Xanax-tabletteja.

Todisteena syyttäjällä on muun muassa viestejä rikollisten käyttämästä salatusta Encrochat-palvelusta, jonka eurooppalaiset poliisit onnistuivat murtamaan.

Törkeän ampuma-aserikoksen tekoajaksi on kirjattu syytteessä viime vuoden joulukuu. Lappeenrantalaismies on ampuma-aselain vastaisesti ja ilman lupaa pitänyt hallussaan Valmetin katkaistua haulikkoa, jonka peräosa on ollut typistetty pistoolikahvaksi, haulikon patruunoita yhteensä 225 kappaletta, puoliautomaattista CZ-pienoiskivääriä sekä Remingtonin 7-kivääriä. Aseet löytyivät kotietsinnässä.

Syyttäjä vaati lappeenrantalaismiestä menettämään rikoshyötynä noin 2,9 miljoonaa euroa, joista 21 000 euroa takavarikoituja käteisvaroja. Miehen omaisuutta on Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa määrätty pantavaksi vakuustakavarikkoon noin 2,8 miljoonan euron arvosta.

Lappeenrantalaismies otettiin kiinni viime vuoden joulukuun 7. päivänä, ja vangittiin 12. joulukuuta. Syyttäjä vaatii hänelle vankeusrangaistusta, määrittelemättä sen pituutta tässä vaiheessa.

Kirjallisessa vastauksessaan käräjäoikeudelle lappeenrantalaismies myöntää törkeän huumausainerikoksen. Hän myöntää pitäneensä hallussaan syytteessä mainittuja aseita, mutta jättää oikeuden harkittavaksi, oliko teko törkeä.

Mies kiisti vastauksessaan menettämisseuraukset määrällisesti. Hän myönsi saaneensa rikoshyötyä korkeintaan 150 000 euroa.