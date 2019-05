Rinne vahvisti: Hallitusneuvotteluissa alustava sopu sotesta, pääkaupunkiseudulle valmisteilla erityisratkaisu

Hallitusneuvotteluissa on saatu alustava ratkaisu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta.



Kyseessä on alustava sopu, jonka pohjalta aloitetaan parlamentaarinen valmistelu. Tämä tarkoittaa, että lopullista mallia valmistellaan kaikkien eduskuntapuolueiden kesken yhdessä. Näin mukaan valmisteluun pääsevät halutessaan myös tulevat oppositiopuolueet kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit.



Helsingin Sanomien tietojen mukaan alustavasti on sovittu 18 maakunnan perustamisesta niin, että pääkaupunkiseudulle eli Helsinkiin ja sen lähikunnille todennäköisesti toteutettaisiin erillisratkaisu.



Maakuntiin siirtyisi alustavien suunnitelmien mukaan palo- ja pelastustoimi.

Puheenjohtajat ovat kuitanneet jo tämän, HS:n lähteet kertovat.



Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd) vahvisti tiedot torstaina kello yhdeksän jälkeen Säätytalolla pitämässään lyhyessä tiedotustilaisuudessa.



Hän kertoi käyneensä viimeiset puhelinkeskustelut noin yhden aikaan yöllä. Nyt Rinteen mukaan melkein kaikkien työryhmien työt alkavat olla valmiita.



—Talous ja verotus ovat vielä kesken, Rinne sanoi.



Hän kertoi näiden työryhmien tarvitsevan vielä ”hinkkaamista” taloudellisten reunaehtojen tarkentuessa prosessin edetessä.



Verotus- ja taloustyöryhmiä pidetään Rinteen mukaan ”auki, kunnes on kokonaiskäsitys taloudesta”. Näiden työryhmien panosta tarvitaan myös siinä, kun muiden työryhmien tavoitteita sovitetaan hallitusohjelmaksi, Rinne selitti.

Rinteen mukaan työryhmien vaikeat kysymykset ratkaistaan kaikki lopulta ”puheenjohtajien pöydässä”.

Soten hallintomallin Rinne tarkensi perustuvan itsehallintoalueisiin, joita kutsutaan maakunniksi. Rinteen mukaan julkinen sektori on päävastuussa palvelujen järjestäjänä ja päätuottajana.



”Selvitetään, voiko kaupungit ja kunnat olla myös tuottajia.”



Pääkaupunkiseudun erilliskysymys on Rinteen mukaan määrä ratkaista tämän vuoden kuluessa.

