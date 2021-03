Kirsi Halosen ja Tomi Kokon perheessä Parikkalan Uukuniemellä eletään kiireistä lapsiperhearkea kolmen lapsen kanssa. Perheen viisivuotiaan Helli-tyttären kehityksessä jokainen edistysaskel on iso voitto.

Tässä on meidän lumikoira, joka rakennettiin Hellin kanssa. Vähän on kyllä mennyt rikki, pitää varmaan korjata, esittelee Sylvi, 7, ja alkaa taputella lisää lunta lumikoiran kylkeen. Pikkusisko Helli, 5, seuraa ensin tarkkaavaisena vierestä ja tarttuu sitten vaaleanpunaiseen lumilapioonsa. Aidatulta piha-alueelta löytyy myös mäenrinne, josta Sylvin mukaan lasketaan vain peppumäkeä.

Uukuniemellä Kummunkylässä asuvan Kirsi Halosen ja Tomi Kokon perheen pienimmäinenkin on jo herännyt päiväunilta ja liittyy iloisena siskojen lumileikkeihin.

– Teppe lähti juoksemaan jo yhdeksän kuukauden ikäisenä, joten vauva-aika on ollut vauhdikkaampaa kuin Hellin kanssa. Helli oppi istumaan reilun vuoden ikäisenä ja kävely sujui vasta 2 vuoden ja 8 kuukauden iässä, Halonen kertoo.

Hellillä on downin syndrooma, kromosomihäiriö joka aiheutuu ylimääräisestä kromosomista soluparissa 21. Suomessa syntyy vuosittain noin 70 lasta, joilla kromosomeja on 46:n sijaan 47.

Asiat konkretisoituivat nopeasti

Haloselle ja Kokolle Hellin oireyhtymä selvisi pian tytön syntymän jälkeen.

– Synnytys oli todella nopea ja iloitsin vain, kuinka helposti kaikki kävi verrattuna edelliseen synnytykseen, joka päättyi sektioon. Vaikka kätilö jo heti Helliä punnitessaan kysyi, olimmeko käyneet seulonnoissa, en asiaa silloin sen kummemmin huomioinut, kertoo Halonen.

Kun Hellin hapetusarvot laskivat, hänet siirrettiin teho-osastolle. Halonen alkoi katsoa tarkemmin valokuvia, jotka oli ennättänyt vastasyntyneestä tulokkaasta ottaa ja ensimmäinen aavistus poikkeavuudesta alkoi hiipiä mieleen.

Downin oireyhtymä varmistettiin myöhemmin verikokeilla, mutta tulos ei Halosen mukaan ollut siinä vaiheessa enää yllätys. Perhe oli ehtinyt jo kotiutua ja Hellin piirteet tulivat selvemmin esiin.

Isälle tyttären diagnoosi oli Halosen mielestä alussa kovempi pala purtavaksi.

– Muistan jo Sylviä odottaessani Tomin sanoneen, että pahinta mitä voisi tapahtua olisi, että meille syntyisi kehitysvammainen lapsi. Nyt Helli on kuitenkin ihan iskän tyttö ja silmäterä, sanoo Halonen.

Lumityöt keskeyttänyt Helli osoittaa sormella itseään ja hymyilee leveästi.

Katri Levänen Sisarukset Sylvi (vas.), Helli ja Teppe rakastavat yhteisiä lumileikkejä.

Tunnetiloja laidasta laitaan

Ensimmäisen kuukauden aikana Halonen kertoo käyneensä läpi koko Hellin elämänkaaren ja kaikki mahdolliset tunnetilat mitä vain voi kuvitella. Huolta aiheuttivat muun muassa ajatukset siitä, kuinka tytär pärjäisi sitten kun vanhempia ei enää olisi.

– Jälkikäteen ajateltuna monet mieltä vaivanneet asiat ovat olleet turhia ja meillä eletään tavallista arkea aivan kuten muissakin perheissä.

Hellillä on oma kuntoutussuunnitelma, johon kuuluu fysioterapian lisäksi puhe- ja toimintaterapiaa sekä kommunikaatio-ohjausta.

Vaikka kehitys onkin hitaampaa, on jokainen edistysaskel aina iso voitto tulevaisuutta ajatellen. Tällä hetkellä Helli käy kuntouttavassa päivähoidossa kolmena päivänä viikossa Päiväkoti Kuperkeikassa Saarella.

– Päiväkodin väelle iso kiitos siitä, kuinka he ovat Hellin huomioineet. Koko ryhmä on esimerkiksi opetellut viittomaan ja avustajan tuella hän pystyy kommunikoimaan kavereiden kanssa, Halonen sanoo.

Viittomien lisäksi kommunikoinnin tukena käytetään kuvakansiota. Kotona Helli myös harjoittelee lyhyitä sanoja yhdessä Tepen kanssa.

Katri Levänen Hellin suosikkipuuhia ovat ulkoleikit ja palapelien teko. Iloisella tytöllä on aina hymy herkässä.

Kitarisaleikkauksen jälkeen yöt ovat sujuneet rauhallisemmin ja vastasyntyneenä todettu vuoto sydämessä korjaantui itsestään neljään ikävuoteen mennessä. Menevän neidin liikkeitä on kuitenkin seurattava tarkemmin kuin muiden samanikäisten.

Jälkikäteen ajateltuna monet mieltä vaivanneet asiat ovat olleet turhia ja meillä eletään tavallista arkea aivan kuten muissakin perheissä. — Kirsi Halonen

– Yksi yö löysin Hellin olohuoneesta valot päällä ja kaukosäädin kädessä odottamassa, että joku tulisi avaamaan telkkarin. Vuorokaudenajat eivät ole täysin hahmottuneet, Halonen pohtii.

Jatkuva taistelu oikeuksista kuormittaa

Kuormittavinta Halosen mukaan on jatkuva taistelu tuista ja terapioista.

– Onhan se hirveän raskasta kerta toisensa jälkeen yrittää etsiä lapsesta huonoja puolia, vikoja ja rajoitteita sekä perustella, miksi jotakin terapiaa tarvitaan. Onneksi näitä asioita on voinut purkaa vertaisryhmässä, Halonen sanoo.

Ennen korona-aikaa vertaistukiryhmän down-lapsiperheet järjestivät myös yhteisiä tapaamisia.

Halonen harmittelee, ettei Parikkalan alueella ole Hellillä kaverina muita down-lapsia. Äidin suurin huolenaihe onkin, miten ystävyyssuhteiden solmiminen iän myötä onnistuu ja kommunikaatiotaidot kehittyvät.

Nyt leikit kuitenkin sujuvat sisarusten kanssa. Joulupukin tuomat lääkärinvälineet ovat olleet ahkerassa käytössä. Erityisen kivaa lääkäri Hellistä on peitellä potilas ison peittopinon alle. Hän on myös ahkera tekemään palapelejä ja halkotyöt isän kanssa kuuluvat niin ikään suosikkipuuhiin. Halonen kuvailee tytärtään rauhalliseksi ja harkitsevaiseksi.

– Helli on meillä sellainen rauhan rakentaja, hän sanoo.

– Joo, säestää Helli ja lyö kädet yhteen.

Katri Levänen Kommunikaation tukena käytetään viittomien lisäksi kuvakansiota.

Tietoisuutta oireyhtymästä halutaan laajentaa

Sunnuntaina 21. maaliskuuta vietetään kansainvälistä Downin syndrooma -päivää, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta oireyhtymästä.

Halosen mielestä sanoma on tärkeä, vaikka ei itse olekaan kohdannut erityistä ihmettelyä tai ennakkoluuloja. Hän toivoo, että ihmiset uskaltaisivat tulla kysymään rohkeasti mikäli jokin asia mietityttää.

– Alkuvaiheessa Tomi sanoi, että kauppareissulla ihmiset tuijottavat. Minä en sellaiseen kuitenkaan kiinnittänyt huomiota, vaan ajattelin että kylällä kyllä varmasti jo kaikki tietävät Hellin oireyhtymästä. Se on näitä pienen paikkakunnan etuja ja kirouksia, hän nauraa.

Tasa-arvoa tietoisuuden lisäksi

Sunnuntaina 21. maaliskuuta vietettävää kansainvälistä Downin syndrooma -päivää eli 213-päivää on vietetty maailmalla jo pitkään ja joitain vuosia sitten päivä rantautui myös Suomeen.

Päivämäärä 21.3. tulee siitä, että Downin syndroomassa 21 kromosomiparissa on kahden kromosomin sijasta kolme kromosomia (trisomia 21).

Arvioiden mukaan maailmassa syntyy joka vuosi noin 220 000 lasta, jolla on Downin oireyhtymä. Suomessa oireyhtymä todetaan vuosittain noin 70:llä vastasyntyneellä. Downin syndrooma on yleisin kromosomihäiriö ja se voidaan havaita raskauden aikana lapsivesitutkimuksen avulla tai syntymän jälkeen fyysisten tunnusmerkkien perusteella. Lopullinen tunnistus tehdään verikokeella.

Downin syndrooma ei ole sairaus vaan se voidaan nähdä yksilön yhtenä ominaisuutena. Oireyhtymään voi kuitenkin liittyä erilaisia liitännäissairauksia, kuten rakenteellinen sydänvika tai suolisto-ongelmia. Downin syndrooman syntymiseen ei voi itse vaikuttaa. Yleensä taustalla on ilman perheen aikaisempaa sukuhistoriaa biologisesti sattumalta tapahtunut kromosomimutaatio.

Katri Levänen

Riski saada down-lapsi kasvaa kuitenkin voimakkaasti synnyttäjän iän myötä. Arkielämässä oireyhtymä näkyy usein eteenpäin menevänä, mutta hieman ikätovereita hitaampana kehityksenä. ja uusien asioiden oppiminen saattaa viedä enemmän aikaa. On kuitenkin paljon asioita, joita opitaan samalla tavalla kuin muut. Yksilöllisestä kehityksestä johtuen osa tulee toimeen melko itsenäisesti ja tarvitsee tukea vain joillakin elämänalueilla. Osa tarvitsee jatkuvampaa tukea.

Nuoret ja aikuiset, joilla on Downin oireyhtymä, viettävät usein hyvin tavallista arkea ja opiskelevat, tapaavat kavereitaan, harrastavat ja käyvät töissä. Tänä vuonna Downin päivää juhlistetaan Ota minut sellaisena kuin olen -videolla, jossa esiintyy 17 perhettä, joissa lapsella on Downin syndrooma. Videon tarkoituksena on nostaa esille jokaisen elämän ainutlaatuisuutta ja merkityksellisyyttä.