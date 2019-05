Oikaisu: Eksote olisi saanut työterveyspalveluiden luovutuksesta perustettavalle yhtiölle osakkeita

Uutisessa Eksoten työterveyspalveluiden myynnistä Terveystalolle oli virheellistä tietoa (ES 16.5.). Työterveyspalvelut eivät olisi siirtyneet Kevalle korvauksetta, jos Eksote olisi mennyt perusteilla olevaan valtakunnalliseen julkiseen työterveysyhtiöön mukaan. Valtakunnallinen työterveyshanke Taimi on kuntien ja sairaanhoitopiirien hanke, jossa Keva on mukana. Hankkeen tavoitteena on perustaa valtakunnallinen julkisen sektorin omistama toimija työterveyshuoltoon. Jos kunta tai kuntayhtymä lähtee mukaan uuteen työterveyskonserniin, tehdään osakevaihto. Osakkeet eivät siis päädy Kevalle, vaan emoyhtiölle, ja osakevaihtona, ei vastikkeetta.