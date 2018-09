Isä halusi, että tyttärelle avautuu laajempia näkymiä kuin mitä Lemi pystyy tarjoamaan. "Kaikki, mitä olen nähnyt, on ollut kiinnostavaa", Stiina Hakala kertoo.

Lemin koulun yhdeksäsluokkalainen Stiina Hakala on nähnyt tällä viikolla aimo annoksen eduskunnan arkitodellisuutta. Hän on ollut työelämään tutustumisjaksolla (tet-jakso) eduskunnassa oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) ja tämän eduskunta-avustajan Johannes Sippolan kanssa.

— On todella mielenkiintoista nähdä, miten kansanedustajien ja ministerin työ on käytännössä. Kaikki, mitä olen nähnyt, on ollut kiinnostavaa, Stiina Hakala sanoo.

Politiikka ei ole Twitterissä räyhäämistä, kyselytunnilla huutelua tai tahallista väärinymmärtämistä. — Antti Häkkänen

Ministeri haluaa välittää tietoa todellisuudesta

Ministeri Antti Häkkäsellä on ollut aiemminkin joitakin peruskoulun tettiläisiä ja lukiolaisia tutustumassa päätöksentekoon. Hän pitää tärkeänä välittää tietoa siitä, mitä eduskunnassa käytännössä tapahtuu.

— Politiikka ei ole Twitterissä räyhäämistä, kyselytunnilla huutelua tai tahallista väärinymmärtämistä. Se on hyvää yhteistyötä ja mielipiteiden vaihtoa toisten kanssa. Eduskunnassa näkee tolkullisia ihmisiä, jotka miettivät huolella asioita monista eri näkökulmista.

Stiina Hakalan mielestä on iso ero siinä, mitä eduskunnasta näkee televisiossa ja mitä hän on kokenut livenä.

Tutustui useaan paikkaan

Kansanedustajan ja ministerin työ on kiireistä. Stiina Hakala vieraili eduskunnan työtiloissa, pikkuparlamentissa ja oikeusministerin työhuoneessa. Hän pääsi matkustamaan ministerin autossa ja kokemaan minuuttiaikataulun, kun siirrytään jatkuvasti paikasta toiseen.

— Yritän järjestää niin, että tettiläinen pääsee vierailemaan mahdollisimman monissa paikoissa, ei tietenkään salaisissa kokouksissa, Häkkänen sanoo

Isä oli aloitteellinen jo vuosi sitten

Aloite tet-jaksosta eduskunnassa tuli isältä Kai Hakalalta. Hän otti viime vuonna yhteyttä kansanedustaja Jukka Kopraan (kok.). Tet-jakso olisi tuolloin järjestynyt, mutta Stiina Hakala ei ollut vielä halukas lähtemään.

Asia muhi vuodessa niin paljon, että Stiina Hakala halusi lopulta eduskuntaan. Kai Hakala kysyi Kopralta uudelleen, mutta omien työkiireidensä takia Kopra neuvoi ottamaan yhteyttä Antti Häkkäseen, jolle järjestely sopi.

— Eduskunta oli lopulta ykkösvaihtoehto. Toinen vaihtoehto olisi ollut ehkä mennä kauppaan, Stiina Hakala sanoo.

Isä halusi, että tyttö näkee muutakin kuin Lemiä

Kai Hakala arvioi, että tet-jakso eduskunnassa antaa kokonaan erilaiset näkymät kuin mitä Lemin maisemissa voi saada. Lisäksi paikan päällä olo antaa erilaisen kuvan eduskunnan työstä kuin mitä julkisuudesta voi päätellä.

— Nykynuoret ovat rohkeampi kuin nuoret omana aikanani. Itse en olisi aikoinaan uskaltanut lähteä eduskuntaan tet-jaksolle.

Stiina Hakala aikoo peruskoulun jälkeen pyrkiä lukioon sekä lukion jälkeen yliopistoon oikeustiedettä lukemaan.