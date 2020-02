Etelä-Karjalan osuuskaupan uusi toimitusjohtaja Juha Riikola on paluumuuttaja, joka haluaa kehittää Eekoota ja koko maakuntaa

Etelä-Karjalan osuuskaupan uusi toimitusjohtaja Juha Riikola, 54, on eteläkarjalaisille tuttu mies, sillä hän työskenteli Eekoon kaupallisena johtaja kahdeksan vuoden ajan ennen siirtymistään Kuopioon.

Edelliset 11 vuotta Riikola on tehnyt töitä Osuuskauppa Peeässän vähittäiskaupan toimialajohtajana.

Hän sanoo, että takaisin Etelä-Karjalaan häntä vetivät Saimaan ja eteläkarjalaisten ihmisten ohella vahva yritys, jossa on hyvä henkilökunta sekä hyvä asiakasomistajakunta.

– Eekoolla on aivan loistava henkilökunta, on kiva tulla tänne, Riikola sanoo.

Uusi toimitusjohtaja aloittaa heinäkuussa

Hän muistuttaa, että koko maakunnan kehittäminen on Eekoolle tärkeä asia.

– Kun koko maakunta menestyy hyvin, myös Eekoo menestyy. Palvelujen turvaaminen ja kehittäminen yhdessä henkilökunnan kanssa on tärkeää.

Tuleva toimitusjohtaja ei vielä yksilöi tai nimeä tulevaisuuden kehittämiskohteita tarkemmin.

Riikola aloittaa toimitusjohtajana 1. heinäkuuta. Töihin Eekoohon hän tulee jo kesäkuun alussa, ja siihen saakka työskentelee Kuopiossa.

Mukana muuttaa vaimo. Perheessä on kolme aikuista poikaa, joista yksi asuu Taipalsaarella.

Riikola harrastaa metsästystä, kalastusta ja veneilyä.

Johtotehtävissä vuodesta 1984 alkaen

Riikolan osuuskauppaura on alkanut Rovaniemeltä ja hän on työskennellyt myös Pohjois-Karjalan osuuskaupassa. Hän on toiminut S-ryhmän osuuskaupoissa eri johtotehtävissä vuodesta 1984 lähtien.

Etelä-Karjalan osuuskaupan nykyinen toimitusjohtaja Mervi Sillanpää-Jaatinen siirtyy osuuskunnan tiedotteen mukaan uuteen elämänvaiheeseen kesäkuun lopussa.

Etelä-Karjalan osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Kari Suninen kertoo tiedotteessa, että toimitusjohtajan tehtävään oli yli 30 hakijaa.