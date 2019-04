Kaakkois-Suomessa jäi pääsiäisen aikaan kiinni 38 rattijuoppoa — Poliisi pitää määrää huolestuttavan suurena

Kaakkois-Suomen alueella pyhien aikana jäi kiinni 38 rattijuopumuksesta epäiltyä, poliisi kertoo tiedotteessa. Sen mukaan määrä on huolestuttavan suuri, varsinkin kun suuri osa teoista on törkeitä.

Rattijuopumuksesta epäillyllä on ollut usein alkoholin lisäksi tai sen sijaan muita päihdyttäviä aineita veressään.

Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia liikenteessä kaahaamisista kirjattiin tutkintaan viisi.

Hirvikolareita kirjattiin kolme.

Pääsiäispyhien aikana on tehty rikosilmoitukset kahdeksasta nettipetoksesta.

Kaikissa tutkintaan tulleissa tapauksissa nettipalvelussa myynnissä olleesta tuotteesta (esimerkiksi pääsylippuja tai huonekaluja) on hierottu kauppaa, hinnasta on päästy sopuun ja ostaja on maksanut tuotteen myyjän ilmoittamalle tilille.

Ostaja ei ole kuitenkaan pettymyksekseen saanut osamaansa tuotetta, rahat ovat jääneet myyjälle ja poliisilta on pyydetty apua.

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin viisi. Tätä määrää poliisi pitää tiedotteessa pitkät pyhät huomioiden varsin maltillisena.

Lappeenrannan Joutsenossa Rauhan alueella joku oli tuonut pohjavesialueelle vuotavan kymmenen litran jäteöljytynnyrin. Tekoa tutkitaan rikosnimikkeellä ympäristön turmeleminen.