Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ja OAJ:n pääluottamusmies näkevät riskejä Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) ja Saimaan ammattikorkeakoulun fuusioitumissuunnitelmassa.



— Kun laitetaan kaksi organisaatiota yhteen, se ei aina ole helppoa. Miten käytännössä toimii yhteistyö kahdella kampuksella, jotka sijaitsevat yli sata kilometriä toisistaan? Työyhteisö kasvaa, mikä tuo lisää haasteita työn hallintaan. Toisaalta huolestuttaa myös se, että Lahdessa on huonompi taloustilanne kuin täällä, pohtii Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) pääluottamusmies Marita Pirkka.



Opiskelijakunnan puheenjohtaja Mikael Martikka taas katsoo, että opetuksen laadun säilyttäminen on haaste.

— Opetus on laadukasta, kun huomioidaan opiskelijoiden tarpeet, ryhmäkoot pysyvät järkevinä ja opettajat ovat tavoitettavissa. Toivomme, että nämä asiat pysyisivät nykytasolla, vaikka fuusio tulisi. Korkeakoulujen yhdistyessä myös tietojärjestelmät yhdistyisivät. Toimenpiteet pitäisi toteuttaa siten, että ne eivät sotke opiskelua, Martikka sanoo.