23 vuotta turvallisuusalalla toiminut Marko Honkanen nollaa päänsä moottoripyörän selässä — Väkivalta, uhkailu ja haukut ovat osa työtä, mutta kotiin mennessä niitä ei mietitä

Vartijan ammatti on monipuolinen ja alati muuttuva. Turvallisuuden ylläpitämisen lisäksi kyse on asiakaspalvelusta, jossa pää on pidettävä kylmänä myös vaikeissa tilanteissa.