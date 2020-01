Lappeenrannan ainokaisilla laduilla ruuhkaa, luistelemaan pääsee tekojäälle — ”Parhaimmillaan saattaa olla 50 autoa parkissa”

Vähäluminen vuodenvaihde on vaatinut lappeenrantalaisilta hiihdon ja luistelun ystäviltä mielikuvitusta ja pelihuumoria. Vielä uudenvuodenpäivänä latuja oli Lappeenrannassa vai kaksi: ensilumenlatu Huhtiniemessä sekä Kisapuistoon vähistä lumista ja tekojään hileistä ajettu puolen kilometrin lenkki.

Lastenlastensa kanssa jäähallin kupeeseen hiihtämään lähteneelle Esko Koskiselle latu oli ensimmäisille lumille oikein hyvä.

— Tämä on hyvä tämmöinen kauden aloitus. Olemme kolmatta kertaa tänä talvena hiihtämässä, pikkutytöt ovat toista kertaa, Koskinen kertoo.

Kai Skyttä Esko Koskinen kannusti hiihtoretkelle mukaan lähtenyttä lapsenlastaan.

Koskinen arvioi hiihtävänsä talven aikana 500—1 000 kilometriä, jos olosuhteet ovat otolliset. Ennätys on viiden, kuuden vuoden takaa. Silloin mittariin kertyi 1 400 kilometriä.

— Kolme, neljä kertaa viikossa käymme hiihtämässä, keväällä melkein joka päivä ja viikonloppuna kaksi kertaa päivässä.

Hiihtäjien autoja rivissä

Kisapuiston pyrähdys on Koskisesta Lappeenrannan toiseksi paras latu. Toinen vakipaikka on talvisin lentokentällä.

— Keväällä jos sattuu sellainen ihme, että lunta tulee niin paljon, että peltolatuja tulee, niin sitten sinne.

Kai Skyttä Kisapuistossa nähtiin perinteisiä ja vapaita hiihtosuorituksia.

Kisapuiston pikkulenkillä riitti keskiviikkona hiihtäjiä. Lappeenrannan liikuntapaikkojen kunnossapitopäällikkö Juha Rojon mukaan kysyntää hiihtoreiteille on.

— Varmasti ihmisillä olisi halua hiihtää useammallakin ladulla kuin vain noilla parilla pienellä pätkällä. Nuo ovat kysyttyjä, parhaimmillaan saattaa olla 50 autoa parkissa, vaikka pidempää latua ei ole. Innokkaimmat hiihtäjät ovat tyytyväisiä noihinkin, mutta se on valitettava tilanne. Lappeenrannan alueella ei saa latuja tehtyä, kun ei ole lunta missään muualla kuin siellä, mihin se on ajettu, Rojo kommentoi.

Luonnonjäät tarvitsevat pakkasjakson

Luistimia esiin kaivaneilla tilanne ei ole juuri sen parempi. Voisalmen tekojäällä paikalliset pelailivat pipolätkää ja harjoittelivat piruetteja, mutta luonnonjäille ei ollut vielä asiaa.

Joulun jälkeen joitain ulkokenttiä oli saatu viittä vaille valmiiksi, mutta runsaat sateet söivät luonnonjäät nopeasti pois. Vain tekojäät Voisalmessa, Kimpisessä ja Kisapuistossa ovat olleet käyttökelpoisia.

Kai Skyttä Voisalmessa harjoiteltiin jääkiekon alkeita kevyessä lumisateessa.

Rojon mukaan latuja ja jäitä saadaan avattua, kunhan sää niin sallii. Kun lämpötila menee pakkasen puolelle, myös jäätä alkaa tulla. Mikäli lumi yllättää eteläkarjalaiset, ladut saadaan tarvittaessa kuntoon nopeasti.

— Olemme olleet kyläosastoihin yhteydessä ja sielläkin valmius aloittaa heti, kun lunta tulee. Meillä on Etelä-Karjalassa neljä latumiestä ja kyllä me välittömästi pääsemme verkostoa levittämään, kun vain on lunta.

Imatralla ensilumenlatu, laskettelukeskukset auki

Huhtiniemen ja Kisapuiston latuihin vaihtelua kaipaavien pitää vielä toistaiseksi pakata sukset autoon ja poistua Lappeenrannasta. Imatralla on auki Ukonniemen ensilumenlatu. Parikkalassa ladut on varmuudella ajettu viimeksi ennen joulua.

Laskettelusta nauttivat voivat suunnata aukioloaikojen puitteissa Joutsenon Myllymäkeen tai Ruokolahden Freeski-laskettelukeskukseen. Joutsenossa rinteitä oli uudenvuodenpäivänä auki kaksi ja Ruokolahdella viisi.