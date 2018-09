Kolumni: Mitä tehdä, kun hirmumyrsky taas tulee, eikä pakoon pääse – silloin myrsky voi tappaa vaikka kokonaisen valtion

Hurrikaani Florence on ollut viime päivinä uutisten päätähti. Koko maailma tuntuu pidättelevän hengitystä, kun Florence liikkuu Yhdysvaltojen itärannikolla. Toisella puolella maailmaa ihmisiä ja elinympäristöjä uhkaa Mangkhut, supertaifuuni Aasiassa.

Meidät pitävät ajan tasalla livelähetykset, tuntikohtaiset ennusteet ja evakkoon lähteneiden kertomukset. Kuulemme tuulten voimakkuuden reaaliajassa.

Kukaan ei tiedä, tai ainakaan sano, paljonko asukkaita on jäljellä.

Tulipa mieleeni valtio nimeltä Niue. Sellainenkin on, vaikkei siitä koulussa kerrottu. Kun hakee Niuen hakukoneen kartalta, näkee aluksi lähinnä Tyyntämerta. Esiin pitää rullata lähes koko maapallo ennen kuin hahmottuvat Australia, Japani ja Kalifornia.

Niuessa hirmumyrsky vasta usein osuukin kohdalle. Mutta siellä kukaan ei voi pakata perhettä autoon ja lähteä moottoritietä turvaan. Meri on aina enintään kymmenen kilometrin päässä. Pako toisillekaan saarivaltioille ei paljon auttaisi, ne ovat lähes yhtä huonossa jamassa.

Myrskyistä selvinneet asukkaat ovat lopen kyllästyneitä rakentamaan elämänsä, kotinsa ja elantonsa uudelleen kerta toisensa jälkeen. Valtio on kyllästynyt rakentamaan uudestaan julkisia rakennuksia ja infrastruktuuria. Samoin yritykset.

Siksi hyvin moni on lähtenyt lopullisesti. Tien varsia reunustavat hylätyt talot, joihin on lyöty laudat ovien ja ikkunoiden eteen. Suuri osa maan taloista on myynnissä.

Myrskyalttius on surku. Niue on uskomattoman hurmaava paikka hirmumyrskykauden ulkopuolella. Silloin matkailijoita olisi tulossa yhä enemmän ja enemmän, sillä moni on saareen rakastunut ja levittänyt sanaa. Uudesta-Seelannista lentävät suihkukoneet, ja viime vuonna loppuivat kesken saaren edustan poijut maailmanympäripurjehtijoille.

Mutta pienikään valtio ei toimi ilman asukkaita. Kukaan ei tiedä, tai ainakaan sano, paljonko heitä on jäljellä. Ehkä tuhat, ehkei sitäkään. Viralliset luvut ovat yläkanttiin, sillä Niue saa taloudellista tukea asukasluvun perusteella.

Media kertoo hirviömyrskyistä. Vaikkeivät ne mitään hirviöitä ole, vain kaiken rikkovia tuulia. Hirviömäisiä piirteitä niihin olemme luoneet me kaikki puhaltamalla vauhtia ilmastonmuutoksen seurauksilla.